Jahresabschluss mit Familien

Becke. Die aktiven und passiven Mitglieder des MGV Oese sind mit ihren Familien am Samstag, 21. Dezember, ab 17 Uhr zur traditionellen internen Familien-Weihnachtsfeier zum Jahresabschluss in die Festhalle Becke eingeladen. Es warten besinnlichen Stunden in der Vorweihnachtszeit. Die Sänger werden unter der Leitung von Viktoria Ibsch einige Advents- und Weihnachtslieder vortragen.

Die Sängernadel für 60 Jahre Singetätigkeit des Chorverbandes NRW wird Jürgen Albrecht (2. Tenor) vom 1. Vorsitzenden Heinz Jörg Hücking angesteckt. Auch der Nikolaus wird in der Becke erwartet. Um zahlreiches Erscheinen der Mitglieder mit ihren Kindern wird gebeten.

Der Aufbau und das Schmücken der Halle findet tags zuvor am Freitag ab 17 Uhr statt. Anschließend folgt ab 19 Uhr die letzte Chorprobe in diesem Jahr in der Festhalle. Die erste Chorprobe im Jahr 2020 findet am 10. Januar ab 19 Uhr in der Festhalle. Die ordentliche Mitgliederversammlung ist für Samstag, 18. Januar, ab 16 Uhr terminiert.