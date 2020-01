Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Informationen zum Breitband

Hemer. Die Stadt Hemer lädt Gewerbetreibende für Donnerstag, 30. Januar, um 18 Uhr ins Bürgerzentrum Altes Amtshaus ein. Durch die Veranstaltung wird der Breitbandkoordinator des Märkischen Kreises, Sergej Rudsinski, führen und über den geförderten Breitbandausbau in Hemer informieren. Als Breitbandkoordinator kümmert er sich um die Prozesse des geförderten Ausbaus, pflegt den Kontakt und Austausch mit den Telekommunikationsunternehmen, berät die Kommunen über Fördermöglichkeiten und lotet Fördermöglichkeiten für die Kommunen aus. Auch unterversorgte, gewerbliche Bereiche im Stadtgebiet werden in der Veranstaltung beleuchtet.

Derzeit ist der Breitbandausbau im Zuge des Regionalen Wirtschaftsförderungsprogramms für gewerbliche Betriebe in Ihmert, Ihmerterbach und Bredenbruch in der Umsetzung. Verbleibende unterversorgte gewerbliche Bereiche in Deilinghofen, Sundwig, Westig sowie im zentralen Stadtbereich sollen durch die Bundesförderung mit Breitband versorgt werden. Der positive Förderbescheid wurde Ende 2019 vom Regierungspräsidenten an den Märkischen Kreis übergeben.

Um Anmeldung bis Donnerstag, 23. Januar, bittet der städtische Wirtschaftsförderer Felix Mohri unter 02372/551236 oder per Email an f.mohri@hemer.de.