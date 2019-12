Deilinghofen. Die Trommler des TV Deilinghofen ehren verdiente Mitglieder und blicken auf viele Aktivitäten in diesem Jahr zurück.

Im Jubiläumsjahr tief in die Geldbörse gegriffen

Die Musikanten des Trommlercorps des TV Deilinghofen trafen sich vor kurzem zu ihrer Jahreshauptversammlung. Neben der Rückschau auf das 120-jährige Jubiläum gab es auch viele Ehrungen.

Ingo Spieckermann begrüßte als Vorsitzender die Spielleute, besonders den Ehrentambourmajor und Kaiser von Deilinghofen Manfred „Juffy“ Karl. Im Totengedenken erinnerte Ingo Spieckermann an den in diesem Jahr verstorbenen ehemaligen Spielmann Günter Hauhoff.

In neue Festkleidungund Instrumente investiert

Die Kasse wurde im Jubiläumsjahr des BSV Deilinghofen außergewöhnlich belastet, da für den sonntäglichen Festzug eine entsprechende Festkleidung beschafft wurde. Weiterhin wurde in neue Instrumente investiert. Hier werden seit dem Sommer die großen Trommeln in Trommlercorps-Blau mit Wappen präsentiert. Die Versammlung war daher mit der Kassenführung hochzufrieden, lobte den Kassierer Thomas Baesler und entlastete ihn einstimmig.

Neben dem eigenen 120-jährigen Jubiläum blickte das Trommlercorps auf ein ereignisreiches Jahr 2019 zurück, wie Robin Daniel als 2. Tambourmajor und Leiter der Proben in seinem Bericht als musikalischer Leiter berichtete.

So war der seit Jahren stärkste Regen am Freitag in Frönsberg. Alle Musiker und Schützen waren bis auf die Haut nass, wurden von der Feuerwehr nach Hause gefahren, zogen sich um und spielten anschließend in zivil zum Vogelschießen auf. Als besondere Veranstaltung wurde auch das Jubiläums-Schützenfest in Deilinghofen genannt. Der Zapfenstreich am Samstag im Zusammenspiel mit dem Musikzug der freiwilligen Feuerwehr der Stadt Plettenberg wurde glänzend präsentiert. Besonderes Highlight war dann der Festzug am Sonntag. Auch bei allen anderen Veranstaltungen war das Trommlercorps gut aufgestellt, obwohl in diesem Jahr mit Melanie Königsstein als Königin beim BSV Westig und ihrem Hofstaat einige Musiker in unseren Reihen fehlten.

Im Anschluss nahmen Ingo Spieckermann und Robin Daniel die Ehrungen der Jubilare vor: 15 Jahre ist Alfons Buchgeister dabei, 20 Jahre Melanie Königstein, 40 Jahre Thomas Baesler. Für ihre 50-jährige Mitgliedschaft wurden Fritz Eling und Alfred „Zoppo“ Ulrich geehrt.

Der Probenbetrieb pausiert bis zum 20. Januar 2020. Danach sind neue Kinder, Jugendliche und Erwachsene willkommen, die Freude an der Musik haben. Individueller Unterricht kann nach Absprache erfolgen. Ansprechpartner sind Jens und Ingo Spieckermann im Salon Spieckermann am Nieringser Weg 3a. Wahlweise darf auch jederzeit ohne Verpflichtung die Montagsprobe in der Turnhalle „In der Erborst“ angeschaut werden.