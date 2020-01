Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ihmerter Mundartsprecher für Sprachatlas gesucht

Ihmert. Mundartsprecher und -sprecherinnen aufgepasst: Für den Dialektatlas Mittleres Westdeutschland (DMW), ein Projekt der Universität Siegen, werden Interessierte aus Ihmert gesucht, die ihr Wissen zu ihrer Mundart teilen wollen. Ziel der Forscher ist es, die regionalen Sprechweisen in Nordrhein-Westfalen sowie in Teilen von Niedersachsen und Rheinland-Pfalz zu erforschen und diese für jetzige und spätere Generationen zu bewahren, zugänglich zu machen und als Kulturgut dauerhaft zu sichern.

Zu diesem Zwecke führen Forscherinnen und Forscher Vor-Ort-Befragungen bei den Teilnehmern zu Hause durch. Bei den Befragungen haben sie unter anderem die Aufgabe, mithilfe von Fotos, Umschreibungen, Videos und Lückentexten Begriffe insbesondere aus den Bereichen Haus, Hof, Leben und Umwelt in ihren Dialekt zu übertragen. Insgesamt sollen rund 3000 Mundartsprecherinnen und Mundartsprecher in über 1000 Orten in Einzelgesprächen befragt werden. Die Ergebnisse der Befragungen werden in „sprechenden“ Karten im Internet verfügbar gemacht (voraussichtlicher Veröffentlichungsstart erster Preview-Karten: 2020). So kann jeder Interessierte per Mausklick sehen und hören, wie man in den Erhebungsgebieten spricht.

In Ihmert werden deshalb jetzt Personen gesucht, die zum Gelingen des Projektes beitragen möchten. Wichtig ist, dass die Teilnehmer 70 Jahre alt oder älter sind, seit der Geburt in Ihmert aufgewachsen sind und mindestens ein Elternteil auch aus dem Ort stammt. Wenn Sie sich angesprochen fühlen, melden Sie sich unter 0151/28895487 oder per Mail an solau-riebel@germanistik.uni-siegen.de an Petra Solau-Riebel.