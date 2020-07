Hospizkreis Hemer öffnet wieder Trauercafé

Hemer. Unter einer langen Corona-Pause musste auch die Arbeit des Hospizkreises leiden. Jetzt soll das Trauercafé wieder angeboten werden. Es findet am Sonntag, 26. Juli, von 15 bis 17 Uhr im Bürgerzentrum Altes Amtshaus statt und nicht wie gewohnt in der Kreuzkirche Landhausen. Der Ortswechsel liegt an den noch nicht zur Verfügung stehenden kirchlichen Räumen und auch an der Straßensperrung in der Geitbecke, die die Anfahrt von Hemer nach Landhausen erschwert.

Trauernde sollen und dürfen sich die Zeit nehmen, ihre Trauer zu leben. Dabei hilft der Austausch mit anderen betroffenen Menschen. Am letzten Sonntag des Monats soll dies wieder möglich sein. Besucher sollten ihre Maske nicht vergessen. Ab August soll auch die Beratung durch den Hospizkreis wieder angeboten werden.

Unter Corona-Beschränkungen hat der Vorstand weiter gearbeitet. So fand ein Gespräch im kleinen Kreis zwischen der Ersten Vorsitzenden Dorothea Hoffmann und der UWG-Bürgermeisterkandidatin Christa Kunze statt. Abschließend konnte die Bürgermeisterkandidatin dem Verein eine Spende der UWG in Höhe von 250 Euro zusagen.