Herzlich willkommen in der Felsenmeerstadt

Mit dem Neubürgerempfang auf der Hemeraner Weihnacht knüpfte die Stadt Hemer in diesem Jahr an die gelungene Premiere des vergangenen Jahres an. Schnell bildete sich am Samstagnachmittag eine Schlange vor dem Stadel, wo die städtischen Mitarbeiter rund um Bürgermeister Michael Heilmann und seine Frau Rianne schon bereitstanden, um die neuen Hemeraner willkommen zu heißen. In dem grünen Hemer-Stoffbeutel fanden die Neubürger nicht nur einiges an Informationsmaterial über die Felsenmeerstadt, sondern auch ein paar schöne „Goodies“ wie zum Beispiel einen Hemeraner Einkaufsgutschein, den sie in verschiedenen Geschäften einlösen können. Des Weiteren gab es eine Eintrittskarte für den Sauerlandpark, Gutscheine für einen Glühwein und eine Bratwurst sowie eine Familienanzeige in der Heimatzeitung.

Michael und Rianne Heilmann kamen mit den meisten neuen Hemeranern ins Gespräch und waren manchmal erstaunt, aus welcher Ecke Deutschlands oder der Nachbarstaaten es denjenigen nach Hemer gezogen hat. Karola und Eckehard Fröhmelt zum Beispiel (beide 72) sind aus Ilsede in Niedersachsen nach Hemer gezogen. Für sie ist Hemer nicht unbekannt, da Familienmitglieder schon lange in der Stadt leben. „Hemer ist eine schöne Stadt mit einer guten Infrastruktur“, freut sich Eckehard Fröhmelt im Gespräch mit Michael Heilmann, der solche Wort natürlich gerne hörte. Ein anderes Paar hat es aus dem Ruhrgebiet nach Hemer verschlagen, weil es sich gewünscht hat, dass seine Kinder in einer ländlicheren Region aufwachsen.

Im Vorfeld wurden 1300 Neubürger seitens der Stadt Hemer angeschrieben, erschienen zum Empfang sind 170, was in etwa der Zahl des Vorjahres entspricht.

Kontakte knüpfen gehörte zu den Zielen

Sehr schön war es anzusehen, dass einige nach der offiziellen Begrüßung dann auch miteinander ins Gespräch kamen und sich beim wärmenden Getränk über ihr neues Leben in Hemer unterhielten. Auch das war das Ziel: Kontakte zu knüpfen und neue Bekanntschaften zu schließen. Insgesamt zählt die Stadt Hemer aktuell knapp 36.000 Einwohner.