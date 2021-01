Hemers Stadtwerke-Chefin bewahrt Fachwerkhaus vor Abbruch

Gebäude in Mendener Altstadt wurde vom LWL mit der Auszeichnung „Denkmal des Monats“ gewürdigt.

Hemer/Menden. Mit der Instandsetzung ihres Hauses in der Mendener Altstadt hat die Hemeraner Stadtwerke-Geschäftsführerin Monika Otten Aufmerksamkeit beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) erzeugt. Der Verband hat das Fachwerkhaus mit der Auszeichnung „Denkmal des Monats“ gewürdigt.

„Die Imitation einer Natursteinfassade aus Zinkblechen - das findet man in Westfalen-Lippe so schnell kein zweites Mal“, schreibt der LWL in einer Mitteilung. Nach jahrelangem Leerstand sei 2012 der Abbruch des Baudenkmals beantragt worden. „Wir konnten jedoch zeigen, dass ein Erhalt trotz der Schäden möglich ist“, erinnert sich LWL-Denkmalpflegerin Dr. Danae Votteler. Dass das um 1800 erbaute Bürgerhaus sich heute wieder als Schmuckstück der Mendener Altstadt präsentiert, sei vor allem der heutigen Eigentümerin zu verdanken: „Es war Rettung in letzter Minute“.

Ein Jahr nach dem Einzug zieht Besitzerin Monika Otten ein positives Fazit - der denkmalgerechte Einsatz traditioneller Handwerkstechniken und Materialien hat sich für sie gelohnt: „Schon sehr lange interessiere ich mich für ältere Fachwerkhäuser. Zudem liegt das Haus mitten in der Innenstadt.“

Eigentlich wollte die Stadtwerke-Geschäftsführerin in Hemer ein passendes Fachwerkhaus finden. Allerdings hat sie dort keine für sie passendes Immobilie gefunden. Nachdem sie sich in der umliegenden Region umgesehen hatte, wurde sie in Menden fündig. Sie findet es schön, dass das Haus eine Geschichte erzählt. Durch Dokumente konnte sie auch feststellen, wer die vorherigen Besitzer waren.

Auch die Bauweise gibt einen Einblick in die Historie. Denkmalpflegerin Dr. Danae Votteler sagt: „Es handelt sich um 260 Zinkbleche, die mit aufwändigen Profilen in die Form von Steinquadern geprägt wurden. Solche Verkleidungen mit Blechen oder anderen Materialien waren im 19. Jahrhundert beliebt, um die als arm oder wenigstens unmodern empfundenen Fachwerkfassaden repräsentativer erscheinen zu lassen.“

Dass in der Gerberstraße 6 mehrere Generationen von Tischlern wohnten, zeigt sich bis heute in der aufwändigen Ausstattung des Flurs mit Wand- und Deckenvertäfelungen und der Treppe mit ihrem reich verzierten Antrittspfosten.

„Die hohe Qualität der Instandsetzung ist auch der guten Zusammenarbeit von Denkmalpflege, Handwerksbetrieben und Restauratoren zu verdanken“, so Votteler, die die Eigentümerin auch bei der Finanzierung der Maßnahme beriet. Für die Mehrkosten standen Fördermittel aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW zur Verfügung, darüber hinaus förderte auch der LWL einzelne Restaurierungsmaßnahmen.