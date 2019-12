Foto: Michael May

Die Regionalbahn 53 der Deutsche Bundesbahn verkehrt zwischen Iserlohn und Dortmund. In der Nähe des Haltepunkt Aplerbeck-Süd stürzte ein Hemeraner aus dem Zug.

Hemer/Dortmund. Drei Fußballfans hatten den 28-Jährigen vorher angegriffen und gegen die Zugtür gestoßen. Diese öffnete sich, weswegen der Angegriffene fiel.

Hemeraner stürzt nach Auseinandersetzung aus dem Zug

Ein 28-jähriger Hemeraner ist am Samstag gegen 19 Uhr bei einer Auseinandersetzung unter Fußballfans aus dem Zug gestürzt und wurde erheblich verletzt. Laut Angaben der Polizei fuhr die Regionalbahn RB 53 in Richtung Iserlohn gerade in die Haltestelle Dortmund-Aplerbeck-Süd ein, als der 28-Jährige aus dem Zug fiel. Drei Fußballfans sollen den Hemeraner im Vorfeld angegriffen, geschlagen und mehrfach gewaltsam gegen die Zugtür gestoßen haben.

Durch die Gewalteinwirkung gegen die Tür wurden deren Führungsschienen beschädigt und die Tür sprang aus diesen heraus. Dadurch öffnete sich die Tür und der 28-Jährige fiel aus der Bahn heraus. Dies soll sich laut Polizei etwa 100 Meter vor dem Bahnsteig ereignet haben. Dem Triebfahrzeugführer des Zuges wurde die geöffnete Tür im Führerstand angezeigt, woraufhin er eine Schnellbremsung einleitete. Nachdem der Zug am Bahnsteig zum Stehen kam, flüchteten die drei Tatverdächtigen aus dem Zug. Der Mann aus Hemer wurde durch den Sturz aus dem Zug verletzt und musste in eine Klinik eingeliefert werden. Diese konnte er nach einer ambulanten Behandlung am gleichen Abend wieder verlassen.

Im Rahmen einer Nahbereichsfahndung nahmen Einsatzkräfte der Dortmunder Polizei drei Männer (25, 26 und 41 Jahre alt) aus Beckum und Ennigerloh vorläufig fest. Bei diesen soll es sich um die BVB-Fans handeln, die im Zug den 28-Jährigen angegriffen hatten. Kriminaltechniker der Bundespolizei ordneten die Sicherung des „Fahrtenschreibers“ an und sicherten Spuren an der Tür. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Die Ermittlungen dauern an.