Hemer/Hurghada. Der Hemeraner Horst Waßmuth ist in Ägypten ums Leben gekommen. Freunde organisierten eine Spendenaktion, um den Rücktransport zu finanzieren.

Hemeraner stirbt im Urlaub - Spendenaktion für Rücktransport

Für Inge und Horst Waßmuth sollte es eigentlich eine traumhafte Weihnachtsreise nach Ägypten werden, aber sie endete mit einem tragischen Unglücksfall. Am 1. Januar kehrte Inge Wasmuth ohne ihren Ehemann zurück nach Hemer, denn er verunglückte in der Nacht vom 30. auf den 31. Dezember tödlich. Für Familie und Freunde ist das Geschehen wie ein ganz schlechter Albtraum, nur mit der fürchterlichen Gewissheit, dass der 63-jährige Hemeraner tot ist.

Große Suche bleibt zunächst ohne Erfolg

Was ist geschehen? Das Ehepaar verbringt schöne Tage in Hurghada, unternimmt Ausflüge und schließt neue Bekanntschaften. In der Nacht auf den Silvestertag muss Horst Waßmuth aufgestanden und das Zimmer verlassen haben. Seine Frau habe geschlafen, und als sie morgens aufwachte, sei Horst nicht dagewesen, berichtet Yvonne Niesen, die Tochter von Inge Waßmuth. Ihre Mutter habe ihren Mann beim Frühstück vermutet und habe sich dann angezogen, um in den Frühstücksraum zu gehen. Inge Wasmuth wurde laut ihrer Tochter nicht fündig und dadurch zunehmend unruhiger, denn es sei nicht seine Art gewesen, länger weg zu bleiben, ohne Bescheid zu sagen.

Im Hotel beginnt zu diesem Zeitpunkt eine erste große Suche – ohne Erfolg. Die Hemeranerin besteht darauf, die Polizei einzuschalten, die kurz darauf im Hotel auftaucht. Es wird erneut gesucht, und dann gibt es die Gewissheit: Horst Waßmuth wird in einem leeren Fahrstuhlschacht des Hotels aufgefunden, für ihn kommt jede Hilfe zu spät. Das Paar hatte sein Zimmer im fünften Stock. Aus dieser Höhe soll er im wohl unzureichend abgesicherten Schacht bis nach unten gefallen sein. Nach Aussage eines Arztes soll Horst Waßmuth sofort tot gewesen sein, so die Tochter von Inge Waßmuth. Die Familie hat sich jetzt juristischen Beistand geholt, um Licht in das Dunkel zu bekommen, und um das Hotel auf seine Verkehrssicherheit hin prüfen zu lassen. Zudem wenden sie sich an den deutschen Reiseveranstalter, bei dem sie den Urlaub gebucht hatten.

Facebook-Post rührt und löst Spendenbereitschaft aus

„Ruhe in Frieden, Mucki. Ich hole dich zurück“ – so postet Inge Waßmuth am vergangenen Donnerstag auf ihrer Facebook-Seite. Dazu gibt es ein Foto, das Horst Waßmuth mit einem bunt geschmückten Kamel in Ägypten zeigt. Die Hemeraner sind tief betroffen, und es wird deutlich, wie beliebt Horst „Jüngelsken“ Waßmuth ist. Über drei Jahrzehnte zum Beispiel war er Mitglied der 5. Kompanie des BSV Hemer. Und er hatte viele Freunde aus Fußballkreisen, alles Fans des FC Schalke 04.

Sie alle machen sich stark für die Familie des Verstorbenen, und Janni Orfanopoulou, Inhaber des Restaurants Akropolis, organisiert mit Unterstützung eine Spendenaktion, damit der Verstorbene so schnell wie möglich wieder nach Hemer überführt wird und dort beerdigt werden kann. Das ist für die Familie sehr wichtig. Aber der Rücktransport ist teuer, die Familie rechnet mit einer Summe im fünfstelligen Bereich, die sie plus Beerdigungskosten nicht stemmen kann. „Die beiden sind zwar beim ADAC versichert, aber da Horst nicht in der EU, sondern in Ägypten ums Leben kam, werden die Kosten nicht übernommen. Wäre er dagegen nur verletzt gewesen, hätte der ADAC den Transport nach Deutschland übernommen“, erklärt Yvonne Niesen im Gespräch mit unserer Zeitung.

Riesige Hilfswelle rührt die erschütterte Familie

Die Welle der Hilfsbereitschaft ist groß, am Samstagabend schon sind 7500 Euro zusammengekommen. Am Sonntagmittag sind es bereits über 10.000 Euro. „Wir sind überwältigt und so dankbar“, sagt Yvonne Niesen stellvertretend für die Familie. Sie setzt jetzt alles daran, die Leiche schnellstmöglich nach Deutschland transportieren zu lassen. Am 13. Januar wäre Horst Waßmuths 64. Geburtstag und zudem ist es der Hochzeitstag der beiden. „Es wäre so gut, wenn er dann wieder bei uns wäre“, hofft die 31-Jährige, darauf, dass alle bald Abschied nehmen können – als Mitglieder der Familie und als Freunde.