Hemeraner liegt in der Lungenklinik

Hemer. Ein Hemeraner hat sich mit dem Coronavirus infiziert.

Auch in Hemer gibt es jetzt den ersten Fall, dass sich ein Bürger mit dem Coronavirus infiziert hat. Zunächst beschwerdefrei hat sich der Urlauber nach seiner Ankunft aus einem Risikogebiet in Deutschland in häusliche Quarantäne begeben. Am Samstag aber traten Beschwerden auf. So begab sich der Patient in die Lungenklinik, wo er jetzt auf der Isolierstation untergebracht, versorgt und überwacht wird. „Dem Patienten geht es verhältnismäßig gut“, sagte Dr. Franz Stanzel, Chefarzt der Pneumologie der Lungenklinik, der den dringenden Appell an alle richtet, sich nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet in häusliche Quarantäne zu begeben.

Insgesamt gab der Märkische Kreis am Sonntag sechs weitere Fälle bekannt. Die infizierten Personen aus Hemer, Kierspe und Lüdenscheid stehen in keinem Bezug zu bisherigen Infizierten oder Kontaktpersonen.