Bredenbruch. Der BSV Bredenbruch holt seine Jahreshauptversammlung am Freitag, 28. August, nach. Beginn ist um 18 Uhr am Schützenheim an der Frönsberger Straße. Um die Abstands- und Hygienebestimmungen einhalten zu können, findet die Versammlung im Außenbereich unter dem Vordach statt. Des Weiteren bittet der Vorstand, die Teilnahme anzumelden.