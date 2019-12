Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Handball bei Schwarzlicht

Hemer. Damit Kindern und Eltern die Zeit vor den Weihnachtstagen nicht zu lang wird, veranstaltet der HTV-Hemer am Montag, 23. Dezember, von 11 bis 14 Uhr für Kinder von zwei bis sechs Jahren im Grohe Forum das neue Ballspiel-Kinderbewegungsabzeichen (Kibaz). Die Eltern können zuschauen, helfen oder sich entspannt bei Getränken oder Speisen auf die Festtage einstimmen. Anmeldungen für die wenigen Restplätze sind noch unter www.htv-hemer.de kostenfrei möglich. Das „Kibaz“ findet im Rahmen der großen HTV-Weihnachtsfeier statt. Von 14.30 bis 18.30 Uhr heißt es „The Dark Side of the Ball – Schwarzlicht-Handball im Grohe-Forum“. Dazu wird das Grohe-Forum ausschließlich mit Schwarzlicht beleuchtet.

Anschließend können Jugendspieler ab 14 Jahren von 18 bis 24 Uhr unter sich bleiben und im Clubraum feiern. Und alle HTVer sowie Freunde und Förderer sind unter dem Motto „Coming Home for Christmas“ von 14 Uhr bis 24 Uhr beim HTV-Weihnachtstreff im und um das Grohe-Forum willkommen.