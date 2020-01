Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gut reden und sicher auftreten

Hemer. Selbstbewusst vor einer Gruppe stehen und reden sind wichtige Voraussetzungen für Erfolg in Schule, Beruf und im privaten Bereich. Heitere Gelassenheit - auch bei neuen Aufgaben - ist erlernbar, meint die Volkshochschule, und bietet deshalb einen Kompaktkurs „Rhetorik“ am Samstag, 15. Februar, von 9.30 bis 16.30 Uhr am Sauerlandpark an.

Um eine Rede zu halten, sei es im vertrauten Kreise oder vor einem „größeren Publikum“, braucht man natürlich Mut, ein sicheres Auftreten und Vertrauen in die eigene Stimme. Durch gezieltes Training, leichte Körper- und Atemübungen, kombiniert mit dem nötigen Know-how und viel Spaß befreien sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Vhs-Kurses gemeinsam von der weit verbreiteten Redeangst. Ganz nach dem Motto: Mit Humor geht alles, auch das Reden, besser.

Anmeldungen für den Rhetorik-Kompaktkurs sind unter der Kursnummer 201-3305 telefonisch unter 02373/947130 oder im Netz auf www.vhs-mhb.de erforderlich.