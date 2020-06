Großer Aufwand für besondere Autokonzerte im Sauerlandpark

Hemer. Die Big Band der Bundeswehr gibt ab Montag drei Konzerte im Sauerlandpark. Wir verlosen drei Autotickets.

Die drei großen LED-Wände, die das Bühnengeschehen für alle Autokonzert-Besucher gut sichtbar übertragen werden, sind schon aufgehängt; Podeste und Lichttechnik werden auf der großen Bühne installiert: Auf Hochtouren laufen die Vorbereitungen für die drei Autokonzerte der Big Band der Bundeswehr im Sauerlandpark. Am Montag, Dienstag und Mittwoch ist die Big Band mit herausragenden Solisten jeweils um 19.30 Uhr live zu erleben. Konzertkarten sind noch erhältlich.

Drei Familien werden das Konzert kostenlos erleben können. Wir verlosen drei Autokarten für Mittwoch, 10. Juni. Die Teilnahme ist ganz einfach: Eine E-Mail mit dem Stichwort „Big Band“ bis Sonntag, 22 Uhr, an gewinne@ikz-online.de schicken. Mit der Teilnahme erklären Sie Ihr Einverständnis zur Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnortes für den Fall, dass Sie gewonnen haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Big Band reist in großer Besetzung nach Hemer

Wenn die Big Band der Bundeswehr für ihre möglicherweise einzigen Open-Air-Autokonzerte im Sommer 2020 an drei aufeinanderfolgenden Abenden in Hemer Station macht, dann sind die Aufbauten und Vorbereitungen nahezu so umfangreich, wie bei einem der eigentlich geplanten Open Air-Konzerte Ende August, zu denen mehrere tausend Besucher erwartet worden wären. „Das einzige Detail, das wir uns wirklich sparen können, sind die Wellenbrecher, die die Besucher teilen, denn all diejenigen, die zu uns kommen, reisen mit ihrem eigenen Auto an und haben damit ihre Plätze im Autokonzert gleich mit dabei“, sagt Eventchef Geselbracht.

Herausfordernd ist ebenfalls die Umsetzung des Hygieneschutzkonzeptes an dem zuletzt mehrere Tage intensiv gearbeitet wurde. „Wir haben in Hemer die Möglichkeit den Abstand zu wahren. Anders als sonst gilt vor allem der An- und Abreise aber auch der Desinfektion der Bühnenbereiche unsere erhöhte Aufmerksamkeit. Alle Kleinigkeiten sind bis ins Detail geplant“, unterstreicht Stabshauptmann Johannes Langendorf, Tourmanager der Bundeswehr Big Band, die in Hemer in großer Besetzung spielen wird.

Gemeinsam mit der Big Band der Bundeswehr unter der Leitung von Bandleader Timor Oliver Chadnik kommen mit Susan Albers, Jemma Endersby und Marco Matias drei herausragende Solisten nach Hemer. Seit mehr als 25 Jahren steht Susan Albers auf den Bühnen dieser Welt. 2011 wurde sie bei der Verleihung des 29. Deutschen Rock- und Pop-Preises in Wiesbaden in den Kategorien „Beste Singer/Songwriter“, „Beste Popband“ und „Beste Popsängerin“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Ihr Debütalbum erlangte als „Bestes englischsprachiges Album“ den 2. Platz. Zur 10-jährigen Jubiläumsstaffel der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ in den Jahren 2012/2013 schaffte es Susan Albers nach dem Recall über den Auslandsaufenthalt auf der Karibikinsel Curaçao bis in die Liveshows 2013.

Herausragende Solisten aufder Bühne im Sauerlandpark

Was haben die Fantastischen Vier, Max Herre, Joy Denalane, Rea Garvey, Stefanie Heinzmann, Cassandra Steen und Revolverheld gemeinsam? Mit all diesen Künstlern stand Jemma Endersby als Sängerin bereits auf der Bühne. Und seit Januar 2017 nun auch mit der Big Band der Bundeswehr. Die musikalische Bandbreite der gebürtigen Britin ist gewaltig; ihre Stimme, ihr Auftreten und ihre Präsenz ziehen sich wie ein roter Faden durch jeden ihrer Songs.

Der aus Portugal stammende Sänger Marco Matias steht für stimmlich-musikalisches Spitzenniveau und seine ganz besondere Verbindung zum Publikum. Steht er mal nicht selber im Rampenlicht, so arbeitet Matias als Backing-Singer für Größen wie Tony Hadley (Spandau Ballet), Nelly Furtado, José Feliciano, Marla Glen, Max Mutzke oder Peter Schilling.