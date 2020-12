Große Feste in uriger Atmosphäre

Die Kneipe Mettgenpin schließt 2021. Durch Corona kann sich Wirt Michael Thorschmidt nicht gebührend verabschieden.

Hemer. Eigentlich wollte sich Michael Thorschmidt in den letzten Tages des Jahres noch gebührend von

seinen Stammgästen verabschieden. Im kommenden Jahr stellt er den Betrieb der Gaststätte Mettgenpin

ein. Eine kleine Feier sollte den Abschiedsschmerz ein wenig erleichtern. Dies ist nun jedoch auch nicht

mehr möglich durch Corona. Mit der Heimatzeitung erinnert sich der Gastwirt an bessere Zeiten in der

urigen Kneipe.

Vor allem die Atmosphäre in der Kneipe wird Michael Thorschmidt vermissen. Die offene Theke, die

historische Aufmachung und die vielen Kleinigkeiten brachten einen einmaligen Charme in die

Gaststätte. „Das war auch der Grund, warum ich vor zwölf Jahren den Mettgenpin übernommen habe. Die

Geschichte ist einfach so interessant“, sagt der Wirt. Zwölf Jahre hat er die Gaststätte bewirtschaftet,

übernommen hat er die Gaststätte von seiner Mutter Marika Wussler. Sie hat 20 Jahre lang die Geschäfte

geleitet und ihren Sohn bis zuletzt zum Beispiel in der Küche unterstützt.

Nun muss aber das ganze Interieur erst einmal raus. Die alten Bierkrüge und Kerzenhalter, das Geschirr

und viele kleine und große Besonderheiten sind auf den Tischen versammelt. Ende Februar läuft der

Pachtvertrag aus, bis dahin muss alles besenrein hinterlassen werden. Was er mit den ganzen historischen

Hinterlassenschaften machen kann, weiß Thorschmidt noch nicht. „Möglicherweise werden wir es

verkaufen“, sagt er.

In der Kneipe befinden sich aber noch weitere Schätze, die das Bild in den Räumen die Jahre über geprägt

haben. Vor allem mit dem Klavier verbindet Thorschmidt schöne Erinnerungen. „Darauf durfte jeder

spielen, wenn ihm danach war“, erzählt er. Ein Angebot, was die Gäste immer wieder gern genutzt haben

und was in der Kneipe für Erheiterung gesorgt hat. Auch die Pumpe dürfte vielen Gästen noch bekannt

sein. „Hier wird nicht gepumpt“, steht auf der Vorrichtung. Ebenfalls steht ein Behälter mit dem

Aufdruck Tafelessig neben den hochprozentigen Getränkeflaschen hinter dem Tresen. „Das gehört da ja

eigentlich auch nicht hin“, kommentiert Michael Thorschmidt.

Vor allem aber die persönlichen Gespräche mit den Stammgästen sind ihm positiv in Erinnerung

geblieben. „An der offenen Theke hat man einen guten Kontakt zu den Gästen“, sagt Thorschmidt. Die Gaststätte war die Heimat vieler Vereine, an der Theke hängen unter anderem die Embleme vom BMW-

Motorradclub Iserlohn und vom Harley-Davidsen-Club.

Aber auch Feste gab es im Mettgenpin zur Genüge. Unter anderem stellte die Kneipe einer der letzten

Bastionen des Hemeraner Karnevals dar. Noch in diesem Jahr wurde bunt Weiberfastnacht gefeiert.

„Zuerst haben wir auch am Rosenmontag Karneval gefeiert. Später blieb Weiberfastnacht als

erfolgreiches Fest übrig“, schildert der Kneipenwirt. 2014 feierte die Kneipe ihr 25-jähriges Jubiläum.

Auch die Biergartenparty in Zusammenarbeit mit Benno Ossowski und der Schlossbrauerei Kaltenberg,

die das „König Ludwig Dunkel“ herstellt, ist Thorschmidt noch gut in Erinnerung. Bürgermeister Michael

Esken hat damals das Fass angestochen, hatte dabei offenbar aber seine Schwierigkeiten.

Als eine der wenigen Biergärten ist der Mettgenpin ebenfalls bekannt. „Viele Gäste hoffen, dass der neue

Besitzer die urige und historische Atmosphäre der Gaststätte beibehält“, sagt Thorschmidt. Im Jahre 1877

wurde die Gaststätte von den Geschwistern Mettgenberg gegründet und unter dem Namen Gaststätte zum

Felsenmeer, später Gaststätte Mettgenberg, geführt.

Im Jahr 1989 eröffnete Marika Wussler das Mettgenpin, 2008 übernahm Michael Thorschmidt die

Geschäfte. Aufgrund der Schließung durch die Corona-Krise muss Thorschmidt die Gaststätte aufgeben.

„Ich bedanke mich bei meinen Stammgästen für die Treue, die über die ganzen Jahre lang gehalten hat“,

sagt Thorschmidt.