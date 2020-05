Gottesdienste zu Pfingsten in der Stephanus-Kirche

Deilinghofen. Die evangelische Kirchengemeinde Deilinghofen lädt am Pfingstsonntag und auch am Pfingstmontag zum Gottesdienst ein. Der Gottesdienst am Pfingstsonntag um 10.30 Uhr steht unter dem Thema: „Dein Wille geschehe – was der Heilige Geist mit unseren Entscheidungen zu tun hat.“ Die Predigt hält Pfarrer Manuel Janz. Im Anschluss gestaltet der Posaunenchor des CVJM Deilinghofen auf dem Kirchhof ein kleines Pfingstkonzert. Dieser Gottesdienst kann auch per Livestream empfangen werden, der Link steht auf der Homepage www.stephanus-kirche.de.

Der Gottesdienst am Pfingstmontag beginnt ebenfalls um 10.30 Uhr. Die Predigt hält Prädikant Tobias Schwarz. Das Thema: „Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Leben mit dem eigenen Ich“.