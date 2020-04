Gottesdienste per Livestream

Hemer. Der Pastoralverbund Hemer lädt herzlich zu den nächsten Gottesdiensten per Livestream auf ihrem Youtube-Kanal „Vitus Hemer“ ein: Am heutigen Mittwoch um 18.30 Uhr zur Heiligen Messe. Am Gründonnerstag um 20 Uhr wird die Messe vom letzten Abendmahl gefeiert, anschließend wird eine Ölbergstunde übertragen. Die Feier vom Leiden und Sterben Christi wird am Karfreitag um 15 Uhr sein.

Karfreitag kann zudem auf dem YouTube–Kanal „Vitus-Hemer“ eine Kreuzweg-Meditation betrachtet werden. Gezeigt werden die Kreuzwegbilder der Christkönig-Kirche, die im Rahmen eines Kunstprojektes vor 3 Jahren mit der Künstlerinnen Angela Böckmann und Jeannie Hannibal in Zusammenarbeit mit Kindern und Jugendlichen des Pastoralverbundes entstanden sind.

Die Feier der Osternacht beginnt am Karsamstag um 21 Uhr. Am Ostersonntag und Ostermontag finden Live-Übertragungen der Festhochämter um 10 Uhr statt. Am Ostersonntag wird es abends um 17.30 Uhr eine Osterandacht geben. In der Osternacht werden kleine Fläschchen mit Wasser gesegnet. Diese können am Ostersonntag während der Öffnungszeit von St. Peter und Paul zwischen 12 und 17 Uhr mitgenommen werden. Ebenfalls hat der Pastoralverbund wieder Osterbildchen drucken lassen, die in den Kirchen zur Mitnahme ausliegen werden.