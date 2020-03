Gottesdienste nur über das Internet

Hemer. Der Krisenstab des Pastoralverbunds Hemer hat sich dazu entschlossen, aufgrund der Corona-Gefahr alle öffentlichen Gottesdienste bis auf Weiteres abzusagen. Das gilt für die Sonntage und Werktage. Dazu zählen auch Taufen, Trauungen und Seelenämter. „Das Erzbistum hat die Pflicht zum Besuch einer Heiligen Messe an Sonn- und Feiertagen aufgehoben. Die Priester bleiben im täglichen Gebet mit der Gemeinde verbunden“, heißt es vonseiten des Pastoralverbunds.

Allerdings soll es eine Möglichkeit geben, über digitale Kanäle am Gottesdienst teilnehmen zu können. An den Sonntagen finden voraussichtlich Übertragungen einer Heiligen Messe aus der Kirche St. Peter und Paul um 10 Uhr statt. Das gilt auch für den Ostersonntag. Der Gottesdienst ist nicht öffentlich. Der Internet-Link wird rechtzeitig auf der Homepage www.pastoralverbund-hemer.de veröffentlicht.

In dieser Heiligen Messe soll in den Anliegen der Gläubigen gebetet werden. Im Pfarrbüro bestellte Intentionen der vergangenen Woche und des Sonntags werden mit in den Gottesdienst hineingenommen. Zudem weist der Pastoralverbund auf weitere Übertragungen von Gottesdiensten über das Fernsehen, Radio oder dem Internet hin.

Beten in der Kirche nur zu bestimmten Zeiten

Die Kirche St. Peter und Paul Hemer wird sonntags von 11 bis 18 Uhr zum persönlichen Gebet öffnen. Während der Öffnungszeit wird das Allerheiligste zur Anbetung ausgesetzt. An den Werktagen werden die Kirchen des Pastoralverbunds wie folgt zum Gebet geöffnet sein: Dienstags, 16 bis 18 Uhr St. Marien Bredenbruch, mittwochs, 10 bis 12 Uhr Christkönig Hemer, donnerstags, 9 bis 11 Uhr St. Petrus Canisius Westig, freitags, 16 bis 18 Uhr St. Bonifatius Sundwig, samstags, 14 bis 16 Uhr St. Peter und Paul Hemer. Während der Öffnungszeiten der Kirchen wird immer eine Aufsichtsperson anwesend sein, die dafür sorgen wird, dass sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Gotteshaus aufhalten werden.

Die Erstkommunionvorbereitung ist zudem ausgesetzt, der Kleiderladen Carichic ist ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen, die Pfarrheime sind für Veranstaltungen geschlossen, das Pfarrbüro ist nur telefonisch zu bestimmten Zeiten oder per E-Mail zu erreichen.

Im Trauerfall können die Mitarbeiter des Pastoralverbunds die Angehörigen nicht zu Hause besuchen und werden Absprachen telefonisch regeln. Die Beerdigung ist nur im engsten Familienkreis unter freiem Himmel auf dem Friedhof möglich. Die Benutzung der Friedhofskapellen für Trauerfeiern ist nicht mehr erlaubt. Seelenämter für die Verstorbenen können zu einem späteren Zeitpunkt gefeiert werden.