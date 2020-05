Gottesdienst in der Ihmerter Kirche

Ihmert. Auch in der evangelischen Kirchengemeinde Ihmert kann am Sonntag wieder gemeinsam Gottesdienst gefeiert werden. Beginn ist um 10.15 Uhr in der Ihmerter Kirche. Die Einweisung in die Hygienevorschriften wird etwas Zeit brauchen, deshalb bittet die Gemeinde alle Gäste, früher als üblich zur Kirche zu kommen. Diese wird ab 9.45 Uhr geöffnet sein. Alle Besucher müssen in der Kirche eine Maske tragen. Falls jemand die eigene Maske vergessen sollte, kann er eine gegen eine Spende in der Kirche erhalten. Ein Ordnungsdienst, der bei allem behilflich ist, steht zur Verfügung.