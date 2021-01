Glückwüsche über das "Café Konrad" beim digitalen Parteitag

Vor ihrem Bildschirm in Hemer verfolgt Bernadette Böger den digitalen CDU-Parteitag und gibt später ihre Stimme ab.

Bernadette Böger hat als eine von 1001 Delegierten den CDU-Parteitag mitverfolgt und ihre Stimme abgegeben.

Hemer. Nicht in einem Plaenarsaal in Berlin oder Hamburg, sondern vor dem Bildschirm ihres eigenen Zuhauses begleitet Bernadette Böger den entscheidenen Moment: Am Samstagvormittag wurde NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Beim ersten digitalen Parteitag der Christdemokraten hat die Hemeranerin als eine von 1001 Delegierten ihre Stimme abgegeben. Eine einmalige Erfahrung.

Rasch nach der Verkündigung schickt Bernadette Böger ihre Glückwünsche in Richtung von Armin Laschet. Über das "Café Konrad", ein offenes Chatprogramm auf der Webseite des digitalen Parteitags, benannt nach dem ersten Kanzler der Bundesrepublik, schreibt sie: "Herzlichen Glückwunsch Armin Laschet, viel Erfolg!" Es folgen Bekannte aus dem Landesverband und dem Märkischen Kreis, ebenso wie Politik-Größen wie Bildungsministerin Anja Karliczek oder der ehemalige Innenminister Thomas de Maizière.

2010 hat Bernadette Böger in Karlsruhe ihren ersten Bundesparteitag als Delegierte miterlebt. Seitdem ist sie regelmäßig als Vertreterin des Kreisparteitags nach Berlin, Hamburg oder Leipzig gereist. „Da ist eine ganz besondere Atmosphäre“, schildert sie die Situation. Nach einem Check-In geht es durch eine Messehalle, wo zahlreichen Aussteller aus der Wirtschaft und Gesellschaft warten, und dann in das große Plenum. All dies fällt durch die Corona-Situation weg.

Den direkten Austausch unter den Delegierten, die Stimmung im Plenarsaal vermisst Bernadette Böger bei der digitalen Variante. „Wenn man eine Rede der Kanzlerin im Plenum miterlebt, ist das ganz was anderes“, beschreibt es die CDU-Delegierte. Auch die Resonanz, zum Beispiel bei der Verabschiedung der scheidenden CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer, wäre eine ganz andere gewesen. „Da hätte es mit Sicherheit Standing Ovations gegeben“, ist sich Bernadette Böger sicher. Digital gibt es Kommentare über das „Café Konrad“.

Allerdings ist sie auch froh, dass ihre Partei neue, moderne Wege geht. Zwei Mal wurde der Parteitag schon verschoben. Und es gibt auch Vorteile, zum Beispiel bei der Auszählung der Stimmen. „Das Ergebnis ist sehr viel schneller da“, berichtet die Kreisvorsitzende der Frauen Union. Ein Pin und ein Verifizierungscode wurde ihr mit anderen Unterlagen zugesandt. Damit loggt sie sich in die digitale Wahl ein. Nach der Stimmabgabe und einer weiteren Bestätigung hat sie ihre Stimme abgegeben. Bald sind alle Stimmen digital erfasst und das Ergebnis wird in der Übertragung vom Moderator, CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak, bekannt gegeben. Es gibt aber auch die Möglichkeit für die Delegierten, sich anderweitig zu Wort zu melden. Über das entsprechende Menü kann man über Videokonferenz oder Telefon zum Plenum sprechen.

Vor allem im Vorfeld hat Bernadette Böger den Kontakt zu ihren Mit-Delegierten aufrecht erhalten. Am Montag gab es eine mehrstündige Konferenz mit den Delegierten der Frauen Union, am Donnerstag folgte die Konferenz vom Landesverband. Auch Prof. Dr. Otto Wulff, Bundesvorsitzender der Senioren Union und normalerweise der Sitznachbar beim Parteitag von Bernadette Böger, hat sich telefonisch bei ihr gemeldet. Über Whatsapp hält sie während des Parteitags Kontakt zu ihren Mit-Delegierten.

Obwohl das CDU-Studio in Berlin sehr weit entfernt vom Bildschirm in Hemer ist, fehlen die emotionalen Momente nicht. „Als der Ton zum ersten Mal angegangen ist, hatte ich eine Gänsehaut“, schildert Bernadette Böger. Auch bei der Stimmabgabe ist die Delegierte nervös. „Man hofft natürlich, dass technisch nichts schief geht“, erklärt sie. Zudem bleibt das gute Gefühl, Teil einer „großen CDU-Familie“ zu sein. „Ich nehme meine Aufgabe sehr, sehr ernst“, sagt sie.