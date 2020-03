Hemer. Es gab nur so viele Bewerber wie Plätze. In allen drei Kirchengemeinden werden neue Presbyter eingeführt.

Es ist eine Wahl ganz ohne Wahl: In allen drei evangelischen Kirchengemeinden der Stadt treten neue Presbyter ihr Amt an, ohne dass die Gemeindemitglieder am Sonntag zur Urne gebeten werden mussten. Weil nicht mehr Kandidaten vorgeschlagen wurden, als Presbyteriumsplätze vorhanden sind, gelten die Hemeraner als gewählt. In nur 108 von 490 Gemeinden der westfälischen Landeskirche gab es mehr Bewerber als Plätze und damit eine echte Wahl. Der Großteil der Kirchengemeinden ist froh, wenn ausreichend Interessierte für das verantwortungsvolle Amt gewonnen werden konnten.

In der Kirchengemeinde Hemer findet die Amtseinführung der Presbyter im Gottesdienst am 29. März um 11 Uhr in der Ebbergkirche statt, am gleichen Tag auch in Ihmert. In Deilinghofen erfolgt die Einführung am 22. März.

Sechs neue Presbyter in Hemeraner Gemeinde

Starke Veränderungen gibt es in Hemer. „Eine Hälfte bleibt, eine Hälfte ist neu, eine Hälfte geht“, begrüßte Pfarrer Bernd Bartelheimer die alten und neuen Presbyter in dieser Woche zum Kennenlernen und Erfahrungsaustausch. Verabschiedet werden Uta Hoelger-Benthien, Reinhard Junge, Ursula Stopsack, Martin Tönnes, Susanne Preuß, Ria Philipp und Birgit Winks-Schwarze. „Es war eine sehr turbulente Zeit“, erinnerte Ria Philipp an die vielen wegweisenden Entscheidungen, die das Presbyterium für die Entwicklung der Gemeinde und die Finanzen treffen musste. Es sei eine schöne Zeit gewesen, in der die Gemeinde weiter zusammen gewachsen sei, bilanzierte Susanne Preuß.

Weiterhin im Presbyterium aktiv sind Sabine Gröning, Petra Humbeil-Barsch, Ingo Rittgerodt, Jörg Schulz und Ina Gohgalter. Neu dabei sind sechs Christen. Gudrun Siebert kennen viele bereits als Klinikseelsorgerin der Lungenklinik. Mit ihrem Eintritt in den Ruhestand Ende des Jahres möchte sie sich mehr in die Gemeindearbeit einbringen. Auch Gudrun Gille ist durch das Netzwerk Demenz bestens bekannt. Aus Sundwig möchte sich Dieter Krüger neu einbringen. Für eine deutliche Verjüngung sorgen drei weitere Gewählte. Tanja Whittington (40) lebt seit zwölf Jahren auf dem Stübecken. Sie war in jungen Jahren in Gelsenkirchen im CVJM und Kirchenchor aktiv und möchte jetzt von dem Gemeinschaftsgefühl etwas weitergeben. Aus Landhausen kommt auch Melanie Rosier (39), die seit einiger Zeit im Kindergottesdienst mitwirkt. Jüngster Neuzugang ist der 18-jährige Paul Merjasov, der sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit im Bezirk Süd engagiert. Er möchte junge Leute einladen. „Kirche kann auch modern und cool sein“, hat er zuvor in Gera erlebt.

Ihre Heimat haben die Presbyter in den Bezirken, aber gemeinsam wollen sie die Kirchengemeinde Hemer gestalten. An Herausforderungen wird es auch zukünftig nicht mangeln. Die kostspielige Sanierung der Ebbergkirche gehört dazu. Außerdem hat Pfarrer Thomas Braun zum Jahresende sein Ausscheiden aus dem aktiven Dienst angekündigt, wodurch wieder eine Pfarrstelle vakant wird.

Veränderungen auch inDeilinghofen und Ihmert

Auch in Deilinghofen gelten alle sechs angetretenen Kandidaten des Wahlvorschlags als gewählt. Das Presbyterium besteht aus Cordula Stehmann, Karin Teves, Doreen Wahl, Christian Marquardt, Wolfgang Piltz und Ingo Figge. Nach einer vierjährigen Pause nach über 25 Jahren Presbyteriumsarbeit kehrt Ingo Figge in die Gemeindeleitung zurück. Nach zwölf Jahren engagierter Gemeindearbeit scheidet Annette Körner aus dem Amt aus.

In der Kirchengemeinde Ihmert gibt es eine Veränderung. Britta Droste tritt die Nachfolge von Gernot Steins an. Im Amt bleiben Heidrun Brucke, Ingried Söte, Klaus Fischer, Petra Herzberg, Katja Pohl-Graetz und beratend Christiane Paufler-Klein.