Gesprächskreis des Netzwerk Demenz

Hemer. Der monatliche Angehörigen-Gesprächskreis des Netzwerks Demenz findet erneut am Mittwoch, 19. Februar, ab 19 Uhr in der Cafeteria im Altenheim Von der Becke am Mühlenackerweg 25 statt. Dort besteht die Möglichkeit zum Austausch mit Menschen, die gleiche Fragen, Sorgen und Nöte haben – auch Gefühle von Überforderung und Angst dürfen angesprochen werden. Außerdem erklären Pflegende bei Bedarf auch Fachliches zum Alltag mit Menschen mit Demenz. Ab 18.30 Uhr, sowie im Anschluss an das Treffen und nach Absprache, besteht auch die Möglichkeit einer individuellen Beratung. Nähere Informationen sind bei Erna Brodersen (02372/500391) sowie bei Gudrun Gille (02372/1575) erhältlich. Auch Angehörige, die den Gesprächskreis noch nicht kennen, sind willkommen.