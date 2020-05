Gemeinsame Hilfsaktion für bedürftige Familien

Hemer. Über die Tafel werden ab Montag 1600 Einkaufsgutscheine von Bürgerstiftung, Rotary-Club und Lions-Club verteilt.

Es ist die bislang größte direkte Spendenaktion für Bedürftige in dieser Corona-Krise: 1600 Einkaufsgutscheine zu jeweils 10 Euro wird die Tafel in den nächsten Wochen zusätzlich zur Ausgabe von Lebensmitteln verteilen und damit Familien mit geringem Einkommen unterstützen.

Möglich wurde diese Finanzhilfe durch eine Gemeinschaftsaktion der Bürgerstiftung „Wenn’s im Leben brennt“, des Rotary-Clubs, des Lions-Clubs und der Caritasche/Tafel. Eigentlich sollten die durch die vorübergehende Schließung der Tafeln betroffenen Familien schon früher durch Lebensmitteltüten unterstützt werden. Doch da heimische Händler solch große Mengen an Grundnahrungsmitteln nicht liefern konnten, musste die Bürgerstiftung darauf verzichten. Nun kommt der Ersatz per Gutschein.

„Es gibt viele Menschen, die Hilfe benötigen. Die Gemeinschaftsaktion ist ein tolles Beispiel für Zusammenhalten in Hemer“, lobt Bürgermeister Michael Heilmann. „Wir haben gut Hand in Hand gearbeitet“, sagt Rotary-Präsident Peter Steffens, und auch Thorsten Hennemann vom Lions-Club freut sich über eine „unbürokratische und prompte Hilfe“. Die Gutscheine hat die Bürgerinitiative erstellt, den Druck stiftete die Druckerei Dämmer.

Steigende Nachfrage bei derLebensmittelausgabe

Erwachsene werden vom kommenden Montag an zwei Gutscheine erhalten, Kinder jeweils einen. Eingekauft werden kann damit bei Edeka, Rewe, Aldi und Carichic in Hemer. Zusammen mit den Lebensmitteln wird die Tafel die Gutscheine ausgeben. Die Waren in der CariTasche sind für die Bürgerinnen und Bürger mit einem geringen Einkommen gedacht. Alle berechtigten Personen erhalten einen Einkaufsausweis nach Vorlage des Grundsicherungsnachweises oder des Arbeitslosengeld II-Bescheides.

Derzeit nutzen rund 240 Haushalte in Hemer die Tafel. Leiter Josef Radine rechnet mit einem weiter steigenden Bedarf. Schon in der ersten Öffnungswoche ist ein Zuwachs durch Kurzarbeit zu verzeichnen, weil Familien dadurch unter die Einkommensgrenze rutschen.

„Es ist ein erster Aufschlag“, sagt Daniel Braun als Vorsitzender der Hemeraner Bürgerstiftung. Bei Bedarf soll es weitere gemeinsame Hilfen geben.