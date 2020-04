GAH erhält den vierten Sitz im Rat zurück

Hemer. Jetzt ist es offiziell und rechtsgültig: Marcel Henrichmann (CDU) hat sein Ratsmandat niedergelegt. Im Beisein des Wahlleiters, Bürgermeister Michael Heilmann, hat er am Mittwoch, 1. April, eine Verzichtserklärung unterzeichnet und scheidet somit umgehend aus dem Rat der Stadt Hemer aus. Der nach dem Mandatsverzicht Henrichmanns frei gewordene Ratssitz steht nun wieder der GAH zu, da dieser ursprünglich bei der Kommunalwahl 2014 errungen wurde. Die Sitzverteilung im Rat ist bis zu den Kommunalwahlen am 13. September 2020 wieder wie folgt: 20 Sitze CDU, 11 SPD, 4 UWG, 4 GAH, 2 FDP, 1 Die Linke.

Jörg Roßbach soll dieNachfolge antreten

Marcel Henrichmann war am 2. November 2009 – damals noch mit dem Familiennamen Büttner – für die Fraktion der Grünen Alternative Hemer (GAH) in den Rat eingezogen. Am 11. Juni 2015 trat er aus der GAH-Fraktion aus und nahm fortan als fraktionsloses Mitglied an den Ratssitzungen teil. Am 15. Juni 2016 schloss er sich dann der CDU an. Durch Umzug nach Münster hat er jetzt seine Wählbarkeit in Hemer verloren. Das Verfahren zur Nachbesetzung wird aktuell von der Verwaltung eingeleitet. Nachrücker laut Reserveliste ist Jörg Roßbach.

Seitens der GAH-Fraktion war bei der Kommunalaufsicht (Märkischer Kreis) eine rechtliche Prüfung aufgrund eines nachträglichen Verlustes der Wählbarkeit des Ratsmitgliedes Marcel Henrichmann sowie der Verfahrensweise der Stadt Hemer angefragt worden (wir berichteten). „Der Märkische Kreis hat nach eingehender Prüfung der Sachverhalte keine Verstöße gegen geltendes Recht festgestellt“, teilt die Stadtverwaltung mit.