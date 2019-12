Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Gäste flüchten vor Pfefferspray

Hemer. Nach dem Einsatz von Pfefferspray war ein Umtrunk in einer Gaststätte an der Hauptstraße jäh beendet. Am Sonntag gegen 3 Uhr soll ein 52-jähriger Hemeraner in der Gaststätte eine Frau belästigt haben. Als er nach wiederholter Aufforderung, sie in Ruhe zu lassen, nicht reagierte, wurde die Dame deutlicher und holte sich unter anderem Hilfe beim Wirt. Der Tatverdächtige wurde daraufhin aggressiv und stritt jegliches Fehlverhalten ab, berichtet die Polizei. Ein weiterer Mann (55) mischte sich in den Streit ein. Der Iserlohner setzte Pfefferspray gegen den 52-Jährigen ein. Wegen des Reizgases mussten alle Gäste die Kneipe verlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Sprayer sowie unter anderem wegen sexueller Belästigung gegen den 52-Jährigen. Letzterer erhielt von den Beamten einen Platzverweis und vom Wirt ein Hausverbot.