Für Markt der Möglichkeiten anmelden

Hemer. Am 9. Mai ist es wieder soweit: Hemeraner Vereine und Organisationen können sich an diesem Tag von 10 bis 14 Uhr in der Innenstadt den Bürgern präsentieren. Hemeraner Vereine, ehrenamtlich tätige Gruppen und Einrichtungen können auf einer Fläche zwischen dem Neuem Markt und der Türmchenvilla über ihre Arbeit informieren und vielleicht sogar weitere Engagierte für ihre Gruppe gewinnen.

Ein Bühnenprogramm wird das Angebot begleiten. „Bei der Veranstaltung wird besonders das Ehrenamt in Hemer in den Fokus gesetzt. Das ehrenamtliche Engagement ist in unserer Stadt überwältigend, und frei nach dem Motto ‘Tue Gutes und rede darüber‘ werden durch die teilnehmenden Vereine und Organisationen Hemers Stärken in geballter Form präsentiert“, freut sich Bürgermeister Michael Heilmann bereits auf die Veranstaltung.

Noch bis zum 16. März können sich die Interessierten bei der Stadt Hemer online anmelden. Laura Döring (02372/551-237, Mail: l.doering@hemer.de) oder bei Martin Hofmann (02372/551-309, Mail: m.hofmann@hemer.de) nehmen aber auch telefonisch Anmeldungen entgegen.