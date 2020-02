Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Freikarten für Pettersson und Findus gewonnen

Hemer. „Pettersson und Findus - Kleiner Quälgeist, große Freundschaft“ lautet der Titel des Stücks, das das KiWi Kindertheater für Mädchen und Jungen ab zwei Jahren aufführt. Seit über 35 Jahren haben Kinder in vielen Ländern ihre Freude an den Kinderbüchern des schwedischen Autors Sven Nordqvist, der die Figuren Pettersson und Findus erfunden hat und ihre Abenteuer schildert. Am Samstag, 8. Februar, werden der alte Pettersson, sein Kater und deren Freunde um 16 Uhr auf der Bühne des Jugend- und Kulturzentrums lebendig. Karten gibt es ab 15 Uhr an der Tageskasse.

Ohne Kosten können die Gewinner unserer Verlosung teilnehmen. Jeweils zwei Karten haben Nicoline Edelhoff, Memelstr. aus Iserlohn, Ina Vogt, Haydnweg aus Iserlohn und Hans-Jürgen Gottwald, Kapellenweg aus Hemer gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!