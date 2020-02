Frauenfest in Hemer: Soul-Diva Esther Filly zu Gast im JuK

Die Soulsängerin Esther Filly tritt beim Internationalen Frauenfest am 13. März im JuK in Hemer auf.

Hemer. Einen besonderen Gast können die Damen auf dem 25. Frauenfest begrüßen: Esther Filly, bekannt aus The Voice of Germany, wird live performen.

Zwei Veranstaltungen bietet die Stadt zum Internationalen Frauentag. Das mittlerweile 25. Internationale Frauenfest wird am Freitag, 13. März, ab 19.30 Uhr im Jugend- und Kulturzentrum (JuK) am Park gefeiert. Ehrengast am Abend ist Soulsängerin Esther Filly, die einem breiteren Publikum durch ihren Auftritt bei der Castingshow The Voice of Germany bekannt sein dürfte. Laut der Mitteilung wurde sie 2018 zur zur besten Soul Sängerin Deutschlands gekürt und ist eine moderne Soul-Diva.

Allerdings kann Filly auch auf andere Erfolge zurückblicken. Mit ihrem Hit „Freaky“ gelang der Hamburgerin der Durchbruch. Sie singt nicht nur leidenschaftlich die schönsten Soulsongs der 60er Jahre, sie schreibt auch eigene Songs und Texte. Mit dem „Ridstyle“ hat sie eine eigene Soul-Art erfunden. Erwarten können die Zuschauer laut Mitteilung Modernen Retro Soul gepaart mit einer unbändigen Lebensfreude und Botschaft an das Publikum „Stand up all people and fill your hearts with love“. Große Shows mit namhaften Kollegen zieren inzwischen weltweit ihren Weg.

„Eine Künstlerin, die es versteht, ihr Publikum zu unterhalten, mit Charme und Leichtigkeit präsentiert sie eine Stimme und Persönlichkeit, die absolut einmalig ist, so einzigartig, dass man Esther Filly nie wieder vergisst, hat man sie nur einmal gehört, gesehen und live erlebt“, so die Mitteilung der Stadt.

Gleichstellungsbeauftragte und Kulturbüro laden ein

Das Frauenfest wird anlässlich des Internationalen Frauentags am Sonntag, 8. März, gefeiert. Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg und Martin Hofmann vom Kulturbüro laden in Kooperation mit Ingo Grün-Event herzlich zu der Veranstaltung ein, die erneut vom städtischen Fachdienst „Asyl und Integration“ unterstützt wird. An der Vorbereitung wirkt auch ein Team aus dem Kreis der in der Flüchtlingshilfe engagierten Ehrenamtlichen gemeinsam mit den von ihnen betreuten Frauen mit.

Für genügend zu essen und zu trinken ist ebenfalls gesorgt: Das internationale Büfett ist im Eintrittspreis von 14 Euro enthalten. Karten (ohne Sitzplatzgarantie) sind ausschließlich im Vorverkauf an der Infostelle des Rathauses erhältlich, eine Abendkasse wird nicht eingerichtet. Für Rückfragen zu den Veranstaltungen steht die Gleichstellungsbeauftragte Irene Vormweg unter 02372/551211 gerne zur Verfügung.

Workshop hilft Frauen bei der Umgestaltung ihrer eigenen vier Wände

Ein Sanierungsworkshop für Frauen „Mein Haus: Fit für die nächsten 20 Jahre“ findet am Freitag, 6. März, von 14 bis 18 Uhr im Bürgerzentrum Altes Amtshaus statt. In diesem Workshop sind Frauen unter sich. Haus- und Wohnungsbesitzerinnen erhalten professionellen Rat für die Sanierung der eigenen vier Wände und nehmen erste konkrete Umsetzungspläne mit nach Hause.

„Frauen stecken oft voller Tatendrang, was die Modernisierung und Aufwertung ihres Eigenheims angeht. Aber wo anfangen, angesichts der Fülle an Wünschen, Möglichkeiten und Angeboten?“, heißt es in der Pressemitteilung. Es sollen Fragen wie: „Wie sieht moderne Heiztechnik aus? Wie kann das Bad komfortabel werden? Passt der Grundriss noch zu den eigenen Bedürfnissen? Welche baulichen Voraussetzungen sollten jetzt schon beachtet werden, um auch in Zukunft noch bequem zu Hause zu leben? Wofür kann es Fördermittel geben? Welche Kosten kommen auf mich zu?“ beantwortet werden.

Konkrete Tipps und Tricks für Haus- und Wohnungsbesitzerinnen

Unter der Leitung von Diplomingenieurin Birgit Stracke, Energieberaterin der Verbraucherzentrale Iserlohn, bietet der Sanierungs-Workshop für Frauen Gelegenheit, sich intensiv mit der eigenen Immobilie zu beschäftigen und sich auszutauschen. Im Mittelpunkt stehen dabei die eigenen Ideen und Sanierungsvorstellungen, die mit zwei Architektinnen und Energieberaterinnen besprochen werden können. Der Workshop wird im Rahmen des Internationalen Frauentages am 8. März von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt und der Verbraucherzentrale angeboten.

Die Teilnahme kostet 30 Euro. Teilnehmerinnen, die im Anschluss Interesse an einer Energieberatung zur energetischen Modernisierung, Solarstrom oder zu Feuchte und Schimmel haben, können diese vergünstigt zu einem Preis von 30 statt 60 Euro buchen. Die Mindestteilnehmerinnenzahl liegt bei sechs Personen. Eine Anmeldung ist erforderlich unter 02372/551199 oder per Mail an hemer.energie@verbraucherzentrale.nrw.