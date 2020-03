Frauen feiern Weltgebetstag

Ihmert. Die evangelischen und katholischen Frauen laden herzlich ein, den Weltgebetstag mit einem interessanten Gottesdienst und einem anschließenden gemütlichen Beisammensein zu feiern. Das afrikanische Land Simbabwe bringt in diesem Jahr mit dem Thema „Steh auf und geh!“ seine Gebetsanliegen zu Gehör. Was die afrikanischen Frauen vorbereitet haben, setzen die Frauen vor Ort mit Unterstützung von Tanja Erdmann am Klavier und Gaby Bach auf der Kanzel um. Gefeiert wird am Freitag, 6. März, um 15 Uhr im Paul-Schneider-Haus und um 18 Uhr in der Kirche in Ihmert. Auch Männer sind herzlich willkommen.