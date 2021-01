Folgekosten für Hemeraner Friedenspark transparenter machen

Der Hemeraner Friedenspark soll aufwendig saniert werden. Die FDP fordert eine Gegenüberstellung der Kosten und schlägt Änderungen vor.

Hemer. Der Friedenspark soll in diesem Jahr durch umfangreiche Fördermittel ein neues Gesicht erhalten. Seine grundsätzliche Zustimmung hat der Ausschuss für Stadtplanung, Umwelt und Verkehr in seiner Dezember-Sitzung bereits gegeben, doch die FDP bemängelte schon damals eine genaue Kostenaufstellung und befürchtete erhebliche Folgekosten. Die Liberalen haben sich nochmals intensiv mit den Planungen beschäftigt und nun einige Planänderungen beantragt.

Die Verwaltung soll einen detaillierte Kostenvergleich (für mehrere Jahre) zur Anlage und Pflege des Friedensparks erstellen. Dabei sollen die Kosten des aktuellen Zustandes mit dem vorliegenden Entwurf des Landschaftsarchitekten Freese und dem FDP-Vorschlag gegenübergestellt werden. „Die Kosten sollen so aufgeschlüsselt werden, dass die einzelnen Elemente (z. B. der neue Brunnen, die Beete sowie die Wildwiesenflächen) deutlich werden“, heißt es im FDP-Antrag an den Rat.

„Vor dem Beschluss müssen die Investitionskosten detailliert bekannt sein und sich an den Fördergeldern orientieren. Genauso muss geschaut werden, wie die Folgekosten sind und wo sich diese gegebenenfalls geringer gestalten lassen. Immerhin drohen 2022 Steuererhöhungen in Hemer. Die Gestaltung muss sich also daran orientieren, was schön/ansprechend ist, aber auch daran,was funktional, günstig zu pflegen und nachhaltig ist“, schreibt Andrea Lipproß in ihrem Antrag.

Beete, die eh schon von Wegen begrenzt und somit klar definiert seien, müssten einfacher und somit kostengünstiger zu pflegen sein, als ein ca. 250 Meter „Blattrand“ der zur Wiese abgegrenzt werden müsse. Ein geschätzt 85 Meter langes und vielleicht 40 Zentimeter breites braunes, fundamentiertes Pflasterband durch Rasenflächen sei aufwändig in der Herstellung und störe immer beim Mähen, wenn es nicht genau bündig sei. Nach jedem Winter werde dieses Band weniger bündig mit dem Rasen sein, sondern anfangen einzuwachsen. „Da dieses Band mit der Blätterstruktur allenfalls von den oberen Stockwerken des Altenheims zu erkennen sein wird, kann unseres Erachtens darauf verzichtet werden. Ein von Wegen begrenztes Feld ist schneller zu mähen, als kunstvolle Bögen von Wildwiese in Sportrasen, die man im Anfang womöglich noch umzäunen muss, damit sie zu erkennen sind“, so die Liberalen. Direkt neben der Sportwiese hinter einem Tor würde diese Wildwiesenstück eher unter der Ball- oder Discscheiben-Suche leiden.

Daher beantragt die FDP, dass im Bereich zwischen Altenheim und Parkstraße auf die elf Beete in Blattform und auf das ca. 85 Meter lange Pflasterband verzichtet wird. Stattdessen soll das gesamte von Wegen umgrenzte Feld I zum Staudenbeet werden. Ein zweites großflächigeres Staudenbeet könnte in Feld II angelegt werden. Auch hier wäre eine Seite durch den Weg begrenzt. Das Feld unterhalb des Spielplatzes soll zur Wildwiese werden.

Auch mit Details hat sich die FDP beschäftigt. Müllbehälter, die direkt neben Bänken stehen, müssten aufwendiger gepflegt, gereinigt und nicht nur entleert werden, als Mülleimer die etwas weiter von Bänken entfernt seien. Auch unter dem Gesichtspunkt der Entsorgung von Hundekot beuteln oder Wespen sei etwas mehr Abstand empfehlenswert. Eventuell sollten die Hundebesitzer, die um den Friedenspark wohnen bzw. den Friedenspark nutzen, befragt werden, wie eine praktikable Ausstattung aussehen müsste, heißt es in der Antragsbegründung. Auch hinsichtlich der Brunnenanlage müssten schon zum Zeitpunkt des Beschlusses die Bau- und die Folgekosten bekannt sein.

In einer Arbeitskreissitzung sollte der Entwurf vor der Ausschreibung nochmals diskutiert werden, hatte der Ausschuss entschieden. Dann wird sich zeigen, ob Änderungswünsche noch berücksichtigt werden.