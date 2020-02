Förder-Millionen für das schnelle Internet

Was lange währt, wird endlich gut? Nur zum Teil dürfte dies auf die bevorstehende Breitbandversorgung in Hemer zutreffen. Zur Freude über genehmigte Fördermittel und erfolgte Auftragsvergaben, kommt nämlich die Sorge, dass andere Teile der Stadt und auch Gewerbegebiete wie die Eisenbahnschleife beim schnellen Internet abgehängt werden. Das wurde am Donnerstagabend auch bei der Infoveranstaltung der Stadt für Unternehmer deutlich. „Es tut sich eine ganze Menge, auch wenn das Verfahren schwierig ist“, sagte der Technische Beigeordnete Christian Schweitzer im Alten Amtshaus. Die guten Nachrichten: bis April 2020 werden Gewerbegebiete im Ihmerter Tal Glasfaser erhalten. Rund 2444 Haushalte am Stübecken, Riemke, Frönsberg, Bredenbruch, Ihmerterbach und Ihmert sollen zudem bis Ende 2022 angeschlossen werden.

Glasfaser für Gewerbe im Ihmerter Tal bis März

Damit profitiert Hemer von verschiedenen Fördertöpfen, wie MK-Breitbandkoordinator Sergej Rudsinski berichtete. Schon 2015 waren Fördermittel aus dem Regionalen Wirtschaftsförderprogramm (RWP) beantragt worden. Fünf Jahre später wird nun gebuddelt. 94 Adressen – vor allem Firmen im Ihmerter Tal und direkt angrenzende Privathäuser – erhalten Gigabit-Glasfaseranschluss bis ans Grundstück. Für die Anbindung an den Hausanschluss auf dem Grundstück erhebt der Netzbetreiber eine pauschale Installationsgebühr in Höhe von 799,95 Euro. Eigentlich hätten die Tiefbauarbeiten dafür laut Realisierungsplan bereits im November 2019 abgeschlossen sein sollen. Bagger haben die Unternehmer bislang nicht gesichtet, zweifeln mittlerweile an dem angekündigten Anschluss bis Ende März.

Auch die Westiger Eisenbahnschleife hätte durch dieses Förderprogramm Glasfaser erhalten sollen, doch die Telekom hatte zuvor durch Vectoring bis zu 100 Mbit ermöglicht. Das schließt eine Förderung aus. So sehen sich nun Unternehmer aus dem Gewerbegebiet benachteiligt, betonten sie auf dem Infoabend. Die Stadt will die Firmen in der Eisenbahnschleife nun nochmals zusammenbringen und einen privatwirtschaftlichen Ausbau prüfen, der deutlich teurer würde. „100 Mbit werden der Industrie 4.0 nicht gerecht“, betonte auch Georg Verfuß, Vorsitzender der Wirtschaftsinitiative. Er kennt die Probleme durch eigene Betriebserfahrung. An der Bundesstraße 7 hat er jetzt einen privatwirtschaftlichen Glasfaseranschluss bestellt. „Es ist für uns existenziell“, so Verfuß.

Glasfaseranschluss bisins Haus kostenlos

Von einer anderen Förderung werden rund 2444 Haushalte am Stübecken, Riemke, Frönsberg, Bredenbruch, Ihmerter Bach und Ihmert profitieren. Nach einer europaweiten Ausschreibung hat der Märkische Kreis die Verträge zum Breitbandausbau für Privathaushalte (3. Call) mit der Deutschen Telekom unterzeichnet. Damit ist der Startschuss für die Breitbandanbindung von kreisweit etwa 42.500 Haushalten durch Glasfaserkabel gefallen. Die Ausbauplanungen sollen voraussichtlich im Herbst dieses Jahres beginnen, die Tiefbauarbeiten im Winter. Im Rahmen der Ausschreibung wurde der Telekommunikationsanbieter verpflichtet, den Ausbau bis zum Jahresende 2022 realisiert zu haben.

Hemers Baudezernent und Erster Beigeordneter Christian Schweitzer begrüßt die Umsetzung durch den Kreis und die städtische Wirtschaftsförderung: „Viele Hemeranerinnen und Hemeraner haben auf diese Nachricht gewartet. Jetzt kann die Modernisierung hin zu einem nachhaltigen Glasfasernetz losgehen.“ Noch positiver bewertet Schweitzer, dass die Förderung der Anschlüsse nicht nur bis ins Haus gehen soll, sondern auch noch kostenfrei für die Bürgerinnen und Bürger sein wird. Insofern bringt dieses neuere Förderprogramm finanzielle Vorteile gegenüber dem alten RWP-Programm.

Im Laufe des Jahres wird die Telekom auf die Hemeraner Haushalte zugehen, Informationsveranstaltungen sowie Akquisegespräche anbieten, um die Ausbauplanungen im Herbst 2020 beginnen zu können. „Es ist noch nicht bekannt, wann welche Straße dran ist“, sagte der Breitbandkoordinator des Märkischen Kreises. Das dürfte in den nächsten Monaten noch für einige Diskussionen sorgen. Denn einige Häuser beispielsweise an der Ihmerter Straße oder Sternstraße bleiben laut Karte unversorgt, obwohl gegenüber Glasfaser gelegt wird.

„Weiße Flecken“ sollenab 2022 versorgt werden

Einige Häuser gehören zu den sogenannten weißen Flecken, die ab 2022 versorgt werden sollen. „Wir werden die Gespräche mit dem Märkischen Kreis noch intensiver fortführen und das Vorhaben, alle Haushalte in Hemer mit schnellem Datenleitungen zu versorgen, gemeinsam vorantreiben.“ Schweitzer spricht damit den so genannten 6. Call der Bundesförderung an, für den die Förderzusage im Lüdenscheider Kreishaus kurz vor Weihnachten eingegangen ist. Dadurch wird auch für Einzellagen außerhalb größerer Ortschaften die Glasfaseranbindung real. So soll in diesem Jahr eine weitere europaweite Ausschreibung gestartet werden.

Der Märkische Kreis hat unter www.maerkischer-kreis.de/breitband.php eine Übersicht online gestellt, auf der die möglichen Anschlüsse nach Fördergebieten dargestellt werden.