VHS Fit in der Schwangerschaft und Training in der Natur

Hemer. Die VHS Menden-Hemer-Balve bietet Schnuppertermine für folgende Online-Kurse im Sportbereich an. Dazu gehört „Fit in und nach der Schwangerschaft“ (Kursnummer 211-5605). Sich fit zu halten hat nicht nur einen positiven Effekt auf die Schwangerschaft, sondern auch auf die Geburt und die Zeit danach. Dieser Kurs beschäftigt sich mit einem situationsangepassten Training zum Wohl von Mutter und Kind. Der Schnuppertermin findet am Samstag, 17. April, 10 bis 10.45 Uhr, statt.

In Einführungskursen „Pilates-Training“ werden durch die langsame und konzentrierte Ausführung der verschiedenen Pilates-Übungen Körperhaltung, Koordination, Atmung, Konzentration und Ausdauer verbessert. Termin ist am Samstag, 17. April, 9 bis 9.45 Uhr und Montag 12. April, 18 bis 19 Uhr.

Bei „Mehr Power für Bauch, Beine, Po und Rücken“ wird nach einem gelenkschonenden und kreislaufanregenden Aufwärmen die Bauch-, Bein- und Pomuskulatur gekräftigt. Ergänzend erfolgt die Kräftigung der Rückenmuskulatur. Reingeschnuppert werden kann am Samstag, 17. April, 11 bis 11.45 Uhr. „Training in der Natur, was kann man draußen als Trainingsgerät nutzen“ (Kursnummer 211-5710) heißt es am Samstag, 17. April, 12 bis 12.45 Uhr. Sport in der Natur ist ein wichtiger Bestandteil der Fitnesswelt. Doch vielen fehlt vielleicht die Idee, was sie mit einer Bank, einem Baumstamm oder anderen „Materialien“ anfangen können, um diese in die Trainingseinheit mit einzubauen. Dieser Kurs zeigt genau das: die Möglichkeit ohne mitgebrachte Hilfsmittel ein tolles Training zu gestalten. Anmeldung sind unter 02373/94713-0- oder im Netz unter www.vhs-mhb.de möglich.