Feuerwehr wird in Ihmert zur Pistenrettung

Groß war der Andrang auf den Rodelhängen in Ihmert. Die Feuerwehr musste sich auch als Pistenrettung bewähren.

Hemer. Viele Familien zog es am Wochenende auf die Rodelhänge in Frönsberg und Ihmert. Am Sonntag bekam auch die Feuerwehr einen Eindruck, was es heißt, Wintersportort zu sein. Im Westendorf war ein Rodler so unglücklich gestürzt, dass er sich ein Bein gebrochen hatte. Die alarmierte Rettung und der Notarzt konnten ihn nicht aus dem oberen Hangstück transportieren. So musste die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen nach Ihmert zur Unterstützung ausrücken.

In einer mit Seilen gesicherten Schleifkorbtrage wurde der Verletzte den Hang hinuntergerutscht, Skier wie in den Skigebieten hatten die Feuerwehrleute dabei nicht. Direkt am Straßenrand konnte der Verletzte dann in den Rettungswagen getragen werden. Für den Rettungseinsatz musste die Landesstraße zeitweise voll gesperrt werden.