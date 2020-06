Feuerwehr sperrt Fußgängerbereich gegenüber McDonalds ab

Hemer. Herabfallende Äste könnten die Fußgänger gefährden. Über das Wochenende ist der Bereich an der Ampel Spiethländerweg/Bahnhofstraße gesperrt.

Die Feuerwehr hat am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr in Absprache mit dem Ordnungsamt den Fußgängerbereich an der Ampel Spiethländerweg/Bahnhofstraße gegenüber der McDonalds-Filiale mit Flatterband abgesperrt. Grund dafür sind herabfallende Äste, die Fußgänger gefährden können. Am Montag soll der Märkische Stadtbetrieb Iserlohn-Hemer (SIH) die Baumarbeiten erledigen. Bis dahin werden Fußgänger die Ampeln in der Umgebung benutzen müssen.