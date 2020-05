Feuerwehr rettet Hündin aus Felsspalte im Felsenmeer

Hemer. Die Feuerwehr hat in der Nacht eine entlaufene Hündin aus dem Felsenmeer gerettet.

Ein glückliches Ende hat in der Nacht zu Donnerstag der Ausflug einer Hündin ins Felsenmeer gefunden. Die Feuerwehr konnte „Emma“ aus einer Felsspalte befreien.

Gegen 21.30 Uhr war die acht Jahre alte Australian Shepherd Hündin auf dem Rundweg am Sundwiger Feld entlaufen. Eine Suchaktion war erfolgreich, „Emma“ konnte sich im Felsenmeer bemerkbar machen, doch für die Hundehalter war sie in einer tiefen Felsspalte unerreichbar. So konnte nur die Feuerwehr helfen.

Die Feuerwehr rettete Hündin Emma aus einer Felsspalte im Felsenmeer. Foto: Privat / IKZ Hemer

Die Hauptwache sowie die Löschgruppe Sundwig rückten nach der Alarmierung mit insgesamt 20 Einsatzkräften nach Sundwig aus. Für die Zeit des Einsatzes wurde die Feuer- und Rettungswache durch dienstfreie Kräfte besetzt. Vom Sundwiger Weg aus mussten sich die Feuerwehrleute ihren Weg durch gut 100 Meter Unterholz bahnen, immer unter besonderer Vorsicht, weil das Verlassen der Wege im Naturschutzgebiet lebensgefährlich ist. Die Hündin saß in einer vier Meter tiefen Felsspalte fest und musste befreit werden. Aufgrund der Dunkelheit leuchtete die Feuerwehr zunächst den Weg und die Einsatzstelle aus. Anschließend seilte sich ein Feuerwehrmann zu der Hündin ab, um sie zu befreien. In einem Tragetuch konnte Emma wohlbehalten nach oben befördert werden.

Nach gut zwei Stunden konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.