Hemer. „Singen zur Weihnacht“ in der Bonifatiuskirche und Christvesper in der Ebbergkirche sorgen für weihnachtliche Gefühle.

Festlicher Einklang von Chor und Gemeinde zu Weihnachten

Das gemeinsame Singen in der Kirche gehört für viele Familien einfach zur Weihnachtszeit dazu. Eine gute Gelegenheit dafür ergab sich am Montag beim „Singen zur Weihnacht“ in der St.-Bonifatius-Kirche und an Heiligabend bei der Christvesper in der Ebbergkirche. Bei beiden Veranstaltungen unterstützte Chor- und Instrumentalmusik die Sangesfreude zum großen Fest. In St. Bonifatius wechselten sich der Sauerland-Chor unter Leitung von Viktoria Ibsch und der St.-Bonifatius-Chor unter der Leitung von Johannes Fellner ab, in der Ebbergkirche sang die Martin-Luther-Kantorei unter Leitung von Kantorin Meike Pape.

Ruhiger Kontrast zur manchmalstressigen Vorweihnachtszeit

„Tochter Zion, freue dich“ intonieren die Mitglieder des Kirchenchors St. Bonifatius das Werk von Georg

Der Kirchenchor St. Bonifatius singt zusammen mit der Gemeinde unter Leitung von Johannes Fellner Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Friedrich Händel, während Bernd Ibsch genau zur richtigen Zeit mit seiner Trompete die Akzente setzt. So geben die Sänger ein Lied wieder, das deutlich das Herz in Weihnachtsstimmung versetzt und mit den imposanten Trompetenklängen ein wahres Hochgefühl erzeugt. Noch befinden sich die Besucher in der Zuhörer-Perspektive, bald dürfen sie aber auch selbst mitsingen.

„Menschen, die ihr wart verloren“ wird unter Begleitung der Orgelmusik von Johannes Fellner angestimmt und aus den Kirchenreihen hört man die Resonanz. Währenddessen nutzt der St.-Bonifatius-Chor die Zeit, um sich zurückzuziehen und den Sauerlandchor den Raum zu überlassen.

So läuft es nahezu beim gesamten rund eineinhalbstündigen Konzert ab. Zuerst singt der eine Chor zwei, drei Lieder, dann hebt die Gemeinde – oft in Begleitung des Chores – die Stimme, bis dann der andere Chor wieder mit zwei, drei Liedern an der Reihe ist. Zu hören sind zu Herzen gehende Werke, die ein Gefühl der Ruhe hinterlassen – für viele sicherlich ein Kontrast zu der teils stressigen Vorweihnachtszeit. „Weihnachtsglocken“ mit dem Text von Franz Mäding und der Musik von Hermann Sonnet und das „spanische Weihnachtslied“ von Jakob Bürthel interpretiert beispielsweise der Sauerlandchor. Vom Kirchenchor St. Bonifatius kommen unter anderem geruhsame Klänge mit der „Weihnachtsmotette“ von Friedrich Silcher und „Wie hell erstrahlt die hohe Nacht“ von Adolf Lohmann.

Ein gefühlvolles Kyrie eleisonklingt in der Ebbergkirche

Die Martin-Luther-Kantorei unter der Leitung von Meike Pape konzertierte zur Christvesper an Heiligabend in der Ebbergkirche. . Foto: Hendrik Schulze Zumhülsen

Mit der Gemeinde singen die Chöre wohlbekannte Weihnachtslieder wie „Nun freut euch, ihr Christen“ und „Macht hoch die Tür“. Das Schlusslied „O du fröhliche“ singen beide Chöre, untermalt vom Trompetenspiel von Martin Ibsch und den Orgelklängen von Johannes Fellner. Zur weihnachtlichen Stimmung beigetragen hat aber ebenso die beruhigende Querflötenmusik von Ute Cramer.

Besinnliche Stimmung kam auch bei der Christvesper zu Heiligabend in der Ebbergkirche auf. Das erste Lied „Es ist ein` Ros` entsprungen“ von Michael Praetorius singt die Gemeinde im Wechsel mit der Martin-Luther-Kantorei, die auf der Empore im Rücken der Besucher ihren Platz gefunden hat. Einen besonderen Eindruck hinterlässt die Kantorei mit den langgezogenen und gefühlvollen „Kyrie eleison“-Ausrufen beim Adventslied „Maria durch den Dornwald ging“. Dies wird auch durch das kunstvolle Violinenspiel von Musikerin Isabel Pape noch unterstrichen.

Nach der Predigt von Thomas Braun stimmen Kantorei und Gemeinde zwei bekannte Weihnachtslieder an. „Stille Nacht, heilige Nacht“ ertönt in den Kirchenraum hinein. Nach den Segenswünschen und dem Vaterunser wird die Vesper – wie beim Singen zur Weihnacht einen Tag zuvor – mit dem kraftvollen Klassiker „O du fröhliche“ beendet.