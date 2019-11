Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Fernseher und Schmuck weg

Deilinghofen. Wohnungseinbrecher waren am Donnerstag in Deilinghofen unterwegs. Sie brachen in ein Haus Im Trichter ein, durchsuchten die Räume und Behältnisse. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden.

In den Grächten wurde ein Zweifamilienhaus durchsucht. Die Einbrecher waren durch eine Küchentür eingestiegen und durchsuchten das gesamte Haus. Hier nahmen sie neben Schmuck einen Fernseher, zwei Laptops eine Kamera und Bekleidung mit. Die Polizei in Hemer (02372/90990) fragt nun: Wem sind Fahrzeuge aufgefallen, die zum Abtransport der Beute dienten?