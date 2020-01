Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ferienlager der KjG am Rursee

Hemer. Die Weihnachtsferien sind vorbei, das neue Jahr hat begonnen und schon starten in Familien die Vorbereitungen für den Sommerurlaub. Auch die katholische junge Gemeinde (KjG) St. Peter und Paul Hemer blickt schon wieder auf den Sommer und somit auf das jährliche Ferienlager für Kinder zwischen acht und 14 Jahre. Vom 27. Juli bis zum 7. August will die KjG 40 Kindern die Möglichkeit bieten, zwei erlebnisreiche Wochen mit Spiel und Spaß zu erleben. Die ehrenamtlichen Betreuer werden mit den Kindern in das „Natur bewegt Dich“-Haus am Rursee fahren. Das abwechslungsreiche Programm bietet Angebote für jeden Geschmack: Bastel-Aktionen, actionreiche Gruppenspiele, spannende Fußballspiele, Discoabende und auch das Grillen am Lagerfeuer sind geplant. Auch eine Tagesfahrt steht auf dem Programm. Ein Highlight der Reise ist der Badestrand unter DLRG-Aufsicht direkt am Haus.

Die Anmeldung für das Ferienlager findet am Samstag, 8. Januar, zwischen 10 und 14 Uhr in der Gruppenräumen der KjG im Haus Hemer (Geitbecke) statt. Weitere Informationen sowie die Kontaktdaten der Betreuer sind außerdem auf der Website der KjG unter www.kjg-hemer.de zu finden.