Fast ein Drittel der Hemeraner ist über 60 Jahre alt

Für die Corona-Impfung spielt das Alter eine große Rolle: Für Ende 2019 nennt die Statistik rund 2400 Hemeraner über 80 Jahre.

Hemer. Rund 2400 Hemeraner sind über 80 Jahre alt und sollen in den

nächsten Wochen und Monaten früher als ihre jüngeren Mitmenschen gegen

Corona geimpft werden. Diese Zahl hat Information und Technik NRW als statistisches Landesamt für Ende 2019 ermittelt. Es ist die derzeit aktuellste Zahl. In Nordrhein-Westfalen lebten Ende 2019 mehr als

1,2 Millionen Menschen im Alter von 80 oder mehr Jahren, das sind

6,8 Prozent der gesamten Bevölkerung des Landes. Weitere 3,8 Millionen

Menschen (21,2 Prozent) waren 60 bis 79 Jahre alt. Damit gibt es in NRW

über fünf Millionen Personen (28 Prozent der Bevölkerung), die über 60 sind.

Hemer lag bei den über 60-Jährigen mit 29,8 Prozent etwas über dem Landesdurchschnitt. Der Anteil steigt seit Jahren. 1980 machten die über 60-Jährigen in Hemer noch 19,1 Prozent aus, 2000 waren es 23,1 Prozent und 2015 schon 28 Prozent. Altena hatte Ende 2019 mit 31,6 Prozent den höchsten Anteil im Märkischen Kreis.

Die meisten über 80-Jährigen im MK hat mit 7,7 Prozent Herscheid. Hemer kommt mit 2389 Bürgern auf 7 Prozent. Von allen 396 Städten und Gemeinden des Landes wies Ende 2019 Bad Sassendorf (12,3 Prozent) den höchsten Anteile älterer Menschen (ab 80 Jahren) auf. Die niedrigsten Anteile älterer Menschen ab 80 Jahren ermittelten die Statistiker für Augustdorf (4,6 Prozent) im Kreis Lippe. Im Kreis haben Balve und Kierspe mit 6,4 Prozent die geringste Quote.

Umstritten ist weiterhin die absolute Einwohnerzahl für Hemer, von der IT NRW ausgeht. Demnach hatte die Felsenmeerstadt Ende 2019 34.064 Einwohner. Nach eigener Fortschreibung gibt es rund 36.000 Hemeraner.