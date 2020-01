Hemer. „Roosters on Ice“ lockte zahlreiche Fans in den Wintergarten des Sauerlandparks. Vor allem die kleinen Eishockeyliebhaber kamen auf ihre Kosten.

Fans der Iserlohn Roosters erobern Almhütte im Sauerlandpark

Die blau-weiße Menschen-Schlange, die sich in das Innere der Almhütte im Sauerlandpark bewegt, macht es schon aus der Ferne deutlich: Die Iserlohn Roosters sind wieder zu Gast und verteilen fleißig Autogramme. Obwohl der frühe Montagnachmittag für viele Eishockey-Begeisterte wohl kein idealer Zeitpunkt war, eilten vor allem die kleineren Fans mit Eltern und Großeltern zu der Eisfläche im Sauerlandpark.

„Die Jungs waren in den letzten Wochen nur unterwegs, Weihnachten lag einfach schwierig“, berichtet Mirko Heintz. So sei es für Spieler und Trainer auch erst jetzt möglich gewesen, gemeinsam eine Weihnachtsfeier zu erleben. Und im Vorhinein stand dann der Abstecher in den Sauerlandpark auf dem Programm, um Fans zu treffen, Selfies zu machen und Fragen zu beantworten.

Stürmer Tim Fleischer kehrt direkt von der U20-EM auf die Hemeraner Eisfläche

Bevor aber das ganze Team für ein persönliches Treffen zur Verfügung steht, geht es für vier junge Spieler der Roosters für ein Gespräch auf die Eisfläche: Erik Buschmann, Julian Lautenschlager, Tim Fleischer und Neal Samanski plaudern mit Moderator Mirko Heintz über ihre Erfahrungen in der DEL, Eiszeiten und ob sie überhaupt Weihnachten feiern konnten. Vor allem Stürmer Tim Fleischer hatte ein ganz besonderes Fest – ohne Weihnachtsstimmung: Erst am Vorabend gegen Mitternacht war er von der U20-Europameisterschaft in Tschechien zurückgekehrt – und schnürte dennoch die Schlittschuhe, um beim Fan-Event dabei zu sein.

In einem gemeinsamen Spiel, „Triff den Dicken“, suchen sich die vier Spieler dann Julius, Jakob, Adrian und Jendrik aus dem Publikum aus, um mit ihnen gemeinsam den Puck über das Eis zu schlagen. Ziel: „Wer es schafft, seinen Puck so nah wie eben möglich vor mich zu schießen, gewinnt“, so die simple Anweisung des Moderators.

Kleine Fans erhalten Tipps und Tricks von den Eishockey-Profis

Erst legen die Spieler vor, dann geht es für die vier Jungs aus dem Publikum ran – mit tatkräftiger Unterstützung, wie sie am besten den Schläger halten oder wie sie den Puck am besten treffen können. Jendrik kann schließlich das Spiel für sich entscheiden und darf gemeinsam mit seinem Vater ein Konzert im Sauerlandpark besuchen. Aber auch für Julius, Jakob und Adrian war die Eiszeit mit ihren Idolen ein absoluter Gewinn. „Das hat richtig Spaß gemacht, das muss ich allen erzählen“, jubelt Jakob beim Verlassen des Eises.

Und dann geht es für alle Gäste ins Warme und ab in die Almhütte, denn dort wartet schon an einer langen Tafel der gesamte Kader der Iserlohner Roosters mit den Trainern Jason O’Leary, Jim Midgley und Anders Palm. Neben Postern und Autogrammkarten, die die Roosters bereithalten, haben die Fans aber auch Einiges mitgebracht, das verschönert werden sollen: Trikots, Bommelmützen und auch Handyhüllen