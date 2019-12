Hemer. Viele Themen wurden in letzten Haushaltsreden des alten Rates angesprochen. Die Fraktionen weisen die Kritik an BM-Nominierung zurück.

Erste strategische Positionen für die Kommunalwahl

Es waren die letzten Haushaltsreden des alten Rates, und auch der Bürgermeister wird bei den nächsten Haushaltsberatungen 2020 ein anderer sein, dementsprechend prägte auch der Wahlkampf die Haushaltsreden. Deutlich wurden aber auch Ziele für die kommenden Jahre. Lediglich die GAH lehnte den Haushalt ab (wir berichteten). Die Linke fehlte.

CDU-Fraktionsvorsitzender Martin Gropengießer zitierte eingangs Wolfgang Schäuble: „Politik muss führen, sie stellt die Weichen. Aber es ist die Verwaltung, die die Lokomotive unter Dampf hält und dafür sorgen muss, dass der Zug sein Ziel auch erreicht.“ Er erinnerte daran, dass durch die 2016 durch CDU, SPD und FDP verhinderte Steuererhöhung den Bürgern bereits knapp 4,5 Millionen Euro erspart geblieben seien. Er kritisierte die weiter steigende Kreisumlage und lobte Hemers Haushalt als Zweiklang von wichtigen Konsolidierungsmaßnahmen bei gleichzeitig notwendigen Investitionen. So würden im Personalbereich und gegen den Fachkräftemangel im Rathaus richtige Akzente gesetzt.

Fünf strategische Positionen stellte er für die CDU vor. Durch weitere Gewerbeflächen und Wohngebiete solle der Wirtschaftsstandort gestärkt werden. Für Klima und Umweltschutz werde ein eigener Fachdienst eingerichtet. Die Digitalisierung solle vorangetrieben werden, müsse beispielsweise an Schulen auch mit pädagogischen Konzepten einhergehen. Die CDU sei stolz auf die differenzierte Schullandschaft und möchte alle Schulen gleich fördern. Der Erweiterungsbau für die Realschule müsse zeitnah folgen. In der Sportstadt Hemer sei bisher viel erreicht worden. Für eine langfristige Sicherung der Sportinfrastruktur regt die CDU die Überarbeitung des Sportstättenbedarfsplanes aus dem Jahre 1995 an. Die L-Lösung für das Hallenbad werde den Anforderungen des Schul-, Vereins- und Bürgerschwimmens gerecht.

Die Kritik der UWG an der gemeinsamen Kandidatennominierung als „undemokratischen Handelns“ wies Gropengießer zurück. „Es ist die Aufgabe der Parteien und Wählergemeinschaften, Kandidaten für Wahlen aufzustellen. Genau diesen Verfassungsauftrag haben wir erfüllt.“

SPD-Fraktionsvorsitzender Hans-Peter Klein bilanzierte „unspektakuläre Beratungen“, blickte bereits kritisch auf die ab 2022 eingerechnete Grundsteuererhöhung. „Wenn der Beschluss über eine Grundsteuererhöhung schon heute final getroffen werden müsste, würde meine Fraktion dem Haushaltsplan nicht zustimmen“, so Klein. Die aktuellen Planungen für das Hallenbad hält die SPD für nicht familienfreundlich, vermisst ein Angebot für kleine Kinder. Kinder sollten freien Eintritt erhalten, die Zahl der Schwimmkurse erhöht werden. Zudem mache es keinen Sinn, ein nagelneues Hallenbad in den Sommermonaten ein halbes Jahr zu schließen.

Die teilweise existenzbedrohenden Straßenbaubeiträge sind nach SPD-Meinung abzuschaffen. Mit der Verlängerung der KEA sei die SPD einverstanden, weil durch die Erweiterung des Gewerbegebietes auch der Wirtschaft Rechnung getragen werde. Grund zur Sorge bereite die Entwicklung des Eigenkapitals der Sauerlandpark GmbH und die ständig höheren Zuschüsse. Deshalb habe sich die SPD beim Wirtschaftsplan enthalten. Positiv bewerte die SPD den Fachdienst Umwelt und die Sanierung des Friedensparks.

Auch Hans-Peter Klein nahm zur UWG-Kritik an der BM-Nominierung Stellung. Dass dadurch die politische Glaubwürdigkeit beschädigt würde, sei mit Herbert Wehners Worten gesagt nicht nur „Quatsch sondern quätscher“. „Für uns war es wichtig, eine qualifizierte Person für das Bürgermeisteramt zu finden“, so Klein. Dass der Bürgermeister sich nun selbst aus dem Spiel nehme, respektiere er, könne die Argumente aber nicht nachvollziehen.

Für die UWG warnte Fraktionsvorsitzender Knut Kumpmann vor Wahlgeschenken: „Investitionen und Ausgabensteigerungen von heute müssen auch in der Zukunft bezahlt werden.“ In der Weihnachtszeit kämen politische Wahlgeschenke wie kostenloser Eintritt in Bäder, proaktive Besoldungsanpassungen oder kostenfreie Kindergartenjahre bei den Bürgern vielleicht gut an. Diese Maßnahmen schränkten aber den finanziellen Handlungsspielraum weiter ein und seien am Ende vielleicht nur über Steuererhöhungen zu finanzieren.

„Politik darf nicht bis zur Blödigkeit darauf erpicht sein, gemocht zu werden. Diese Aussage von Richard David Precht sollten wir uns gerade in Wahlkampfzeiten zu Herzen nehmen“, so Kumpmann.

Als wichtige Zukunftsthemen nannte er Investitionen in die Bildung der Kinder. In Hemer fehle bezahlbarer Wohnraum gerade durch Geschosswohnungsbau. Zudem brauche die Stadt dringend neue Gewerbeflächen und müsse den Anforderungen des demografischen Wandels gerecht werden. Zu Klimawandel und verkehrlicher Situation gehöre auch das Radwegekonzept. „Es ist aus Sicht der UWG die falsche Strategie, durch kostenfreies Parken zusätzlichen Pkw-Verkehr in die Innenstadt zu holen und den Radverkehr zu vernachlässigen“, sagte Kumpmann.

Er erneuerte seine Kritik an der BM-Kandidatenkür der vier Fraktionen: „Hier sollten Fakten geschaffen werden, bevor gewählt wurde. Der Bürgermeister wird von den Bürgern und nicht von der Politik gewählt.“ Er sei enttäuscht, dass es der SPD nicht gelinge, einen eigenen Kandidaten für das Bürgermeisteramt ins Rennen zu schicken und fragte, warum denn Arne Hermann Stopsack für die FDP in Eitorf kandidiere und nicht in Hemer. „Der Bürger muss eine Wahl haben“, betonte Kumpmann. Die UWG sei auf Kandidatensuche und optimistisch, auch den nächsten Bürgermeister zu stellen.

Die BM-Nominierung griff Antje Bötcher von Larcher, Fraktionsvorsitzende der GAH, als erstes auf. „Die GAH empfiehlt den Bürgermeisterkandidaten Christian Schweitzer. Diese Nachricht hat viele Menschen entsetzt. Das Entsetzen bezog sich nicht auf den Kandidaten, sondern auf die Tatsache, dass wir dieses gemeinsam mit CDU, SPD und FDP getan haben. Diese Entscheidung hatte für uns aber rein sachliche Gründe, wir sind keinerlei politische Koalition mit den drei Parteien eingegangen. Im Gegenteil, unsere Politik ist und bleibt grün!“

Die GAH begrüßte die Stelle für den Schulsozialarbeiter und im Fachdienst Umwelt, die Instandsetzung von Schulen und Altem Amtshaus und Investitionen im Bereich Feuerwehr. „Friede, Freude Eierkuchen“, gebe es jedoch nicht. Die GAH kritisierte die Beschlüsse zur Klimaerwärmung, die Ablehnung der Baumschutzsatzung und der erhöhten Förderung für Radwege. „Wenn wir gemeinsam einen Haushalt verabschieden sollen, muss es auch ein gemeinsamer Haushalt sein“, so Antje Bötcher von Larcher. Das gemeinsame Eierkuchenbacken, sei an der Auswahl der Produkte gescheitert. Mit der GAH gebe es nur Eierkuchen aus Milch und Eiern von glücklichen Tieren.

Auch FDP-Fraktionsvorsitzender Arne Hermann Stopsack erinnerte an die abgelehnte Steuererhöhung durch die FDP. Dennoch werde kräftig in die öffentliche Infrastruktur investiert. „Es ist allerdings ein Alarmsignal, dass es uns in Hemer trotz Rekordeinnahmen aus der Gewerbesteuer nicht gelingt, den Haushalt originär auszugleichen“, sagte Stopsack. Während der laufende Haushalt unspektakulär sei, sei der Investitionshaushalt mit einer Summe von 17,7 Millionen Euro umso spektakulärer. Gerade bei niedrigen Zinsen müsse in die Stadt investiert werden. Das Hallenbad habe eine finanzierbare Dimensionierung gefunden und eine gute Funktionalität.

Er warb für mehr Tempo bei etlichen Themen und Projekten, so bei Digitalisierung und E-Government, bei der Belebung der Innenstadt, Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung. Die Arbeitsgruppe Ordnungspartnerschaften habe zwei Jahre lang nicht getagt. Ein interkommunales Gewerbegebiet müsse endlich geschaffen werden. Außerdem fordert die FDP ein mittel- und langfristiges Konzept für die städtischen Immobilien.

Stopsack blickte perspektivisch auf die weiter steigenden Sozialkosten, Konjunkturabhängigkeit, Altschulden, Ganztagsbetreuung von Kindern und Ressourcenschonung. „Intensiv werden wir uns mit unseren städtischen Beteiligungen auseinandersetzen müssen“, sagte der FDP-Fraktionschef in Anbetracht von geringeren Ausschüttungen der Stadtwerke, steigendem Defizit des Sauerlandparks und höheren Zuschüssen an den Stadtbetrieb.