Erste Impfung in einem Hemeraner Krankenhaus

66 Mitarbeiter der Paracelsus-Klinik haben sich piksen lassen.

Hemer. Die ersten Impfungen in einem Hemeraner Krankenhaus haben gestern in der Paracelsus-Klinik stattgefunden. 66 Mitarbeiter haben sich laut der Mitteilung des Krankenhauses impfen lassen. Die zweite Impfdosis im Abstand von drei Wochen ist bereits gesichert. Es werden zunächst die Mitarbeiter geimpft, die in besonders gefährdeten Bereichen arbeiten und damit der höchsten Risikogruppe angehören.

„Die Impfdosen wurden „frei Haus“ in der Klinik angeliefert“, schreibt die Paracelsus-Klinik. Um einen reibungslosen und vor allen Dingen absolut sicheren Ablauf gewährleisten zu können, hat die Klinik eine Art Impfstraße auf einer leerstehenden Station aufgebaut, so dass in kurzer Zeit möglichst viele Mitarbeitende der Klinik geimpft werden können. „Das ist wichtig, denn wenn der Impfstoff einmal von -70 Grad Lagertemperatur aufgetaut wird, muss er binnen weniger Stunden auch verimpft werden“, so die Klinik. Die Impfungen haben Ärzte der Klinik durchgeführt, die sich freiwillig dazu bereit erklärt haben.

„Es werden zunächst diejenigen Mitarbeiter geimpft, die der höchsten Risikogruppe angehören, also Mitarbeiter von der Covidstation, der Intensivstation, und der Notaufnahme“, erklärt der ärztliche Direktor der Klinik, Dr. Joachim Dehnst. Dass die Impfbereitschaft der Klinik relativ hoch ist, liegt seiner Ansicht nach an einer sehr intensiven Aufklärung seitens der Klinikleitung. Regelmäßig veranstaltet Dr. Dehnst beispielsweise Videokonferenzen, das „Corona-Radio“, bei denen er die Mitarbeiter zu den neuesten Entwicklungen rund um die Pandemie unterrichtet.

In den vergangenen Wochen waren diese Termine sehr stark durch Fragen nach dem Impfstoff, zu Nebenwirkungen, Langzeitwirkungen und Verlässlichkeit der Impfung geprägt. Eine Mitarbeiter-App des Klinikunternehmens stellt ebenfalls regelmäßig Informationen zur Verfügung, und zwar seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr. „Skepsis oder Ablehnung gegenüber einem neuen Impfstoff ist ganz häufig Folge von zu wenig Wissen – deshalb betreiben wir so intensiv Aufklärung, so dass unsere Mitarbeiter wirklich aktuell informiert sind", erklärt Dehnst die relativ hohe Impfbereitschaft bei den Mitarbeitern der höchsten Risikogruppe.

„Hinter dem kleinen Pikser steht für uns große Hoffnung“, erklärt Klinikmanagerin Barbara Bieding zum Auftakt der internen Impfungen. „Für Mitarbeiter und Patienten bedeutet die Impfung eine hohe Sicherheit und endlich eine Möglichkeit, diesen Virus einzudämmen und zu bekämpfen. Wenn man in den vergangenen Wochen und Monaten miterlebt hat, wie der Virus wütet und was er anrichten kann, setzt man in den Impfstoff große Hoffnung für einen Weg zurück in die Normalität“, so Bieding.

Aseptische Bedingungen beim Anmischen, konstante Temperaturen, einzelnes Aufziehen auf die Spritzen, eine umfangreiche Dokumentation, Einwilligungserklärungen, Impfzeugnisse, Dokumentation für die Behörden, eine exakte Terminierung der freiwilligen Impflinge - es gehört eine große Portion Logistik und Organisation dazu, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten und keine einzige Impfdosis zu verschwenden, so die Mitteilung.

In der folgenden Woche erhält die Klinik weitere Lieferung des Impfstoffes, so dass bis Ende Februar jeder Impfwillige zweifach geimpft werden kann. Als eine der ersten lässt sich Ulrich Schimmel, Mitarbeiter im Pflegedienst auf der Intensivstation impfen: „Ich möchte mit gutem Beispiel voran gehen und hoffe natürlich, dass sich möglichst viele Menschen impfen lassen, sobald das möglich ist“.