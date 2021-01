Erste Corona-Impfung für alle Beteiligten besonders

Hemer Die ersten Hemeraner wurden am Samstag im Altenheim Hermann von der Becke geimpft. Daniele Dlugi war die Erste.

Alle sind ein wenig aufgeregt und freuen sich über das erste Lob von Dr. Peter Jurksas, als er zusammen mit seinen Mitarbeiterinnen Petra Niemeier und Michaela Dropik in die Cafeteria des Altenheimes Hermann von der Becke kommt. Dort wird am Samstag geimpft. „Das ist ja wirklich super organisiert“, sagt Dr. Jurksas, als ihm erklärt wird, wie das Impfprocedere in der Senioreneinrichtung ablaufen soll. Das Team des Altenheimes hat alles perfekt vorbereitet. 105 Mitarbeiter und Bewohner wurden dort am Samstag gegen das Coronavirus geimpft. Weitere Seniorenzentren der Felsenmeerstadt folgen in den kommenden Wochen.

Daniela Dlugi ist die erste Mitarbeiterin, die geimpft wird. Ihr steht die Aufregung ins Gesicht geschrieben. „Ich bin etwas nervös“, erklärt sie. Für die 43-Jährige war es nicht sofort klar, dass sie sich impfen lassen wird. „Es war ein Hin und Her, aber letztlich hat mein Bauchgefühl entschieden, dass es richtig ist“. Ein kleiner Pieks, und dann ist es auch schon vorbei. Daniela Dlugi lächelt. 15 Minuten soll sie wie alle anderen noch warten, ehe sie nach Hause gehen kann.

Um einen möglichst einwandfreien Durchlauf zu ermöglichen, hat das Altenheim-Team eine Impfstraße aufgebaut. Mitarbeiter und Bewohner gehen vom Haupteingang durch den Flur in das Café, um vom Hemeraner Arzt Dr. Peter Jurksas die vielleicht mal lebensrettende Injektion zu erhalten. Dr. Jurksas und seine Angestellten machen das ehrenamtlich, aber auch an anderen Stellen werden Ehrenamtliche eingesetzt. So schieben Freiwillige zum Beispiel die Bewohner, die einen Rollstuhl benötigen, durch die Impfstraße, andere nehmen den Eintrag in den Impfpass vor.

„Das hätte ich mir auch nicht vorstellen können, dass unsere Generation so etwas erlebt“, so der Hemeraner Arzt, „und wir sind noch lang nicht fertig damit“. Hochkonzentriert arbeiten seine Mitarbeiterinnen im Hintergrund und bereiten die Spritzen vor, die sich Dr. Peter Jurksas dann von einem Tablett nimmt. Die 105 Impfdosen werden in den Medikamentenkühlschränken gelagert. Dort holen sich Petra Niemeier und Michaela Dropik die Ampullen mit der wertvollen Flüssigkeit, die die Spritzen füllen sollen. „Das ist wirklich aufregend, es hat ja auch keiner Erfahrung“, erklärt Petra Niemeier, die unter anderem genaue Mengenangaben einhalten muss und auch sonst alles zusammen mit ihrer Kollegin perfekt macht.

Das Altenheim Heidermühle nimmt in der zweiten Januarwoche den Termin zum Impfen wahr. Wie viele Impfdosen verteilt werden, ist noch nicht ganz klar. „Im Moment laufen noch die Befragungen der Mitarbeiter. Wir müssen die genaue Anzahl der Impfdosen angeben“, sagt Einrichtungsleiterin Annika Stadie. 48 Bewohner und 60 Mitarbeiter könnten eine Dosis bekommen. Bei den Bewohnern sei die Bereitschaft für das Impfen hoch, bei den Mitarbeitern dagegen eher gemischt.

Das AWO-Seniorenheim am Friedenspark bereitet sich ebenfalls auf die Impfung vor. Die gekühlte Lagerung des Impfstoffes bei maximal 8 Grad ist durch vorhandene Medikamentenkühlschränke sichergestellt. Geeignete Impf-Räume, die auf möglichst kurzen Wegen zu erreichen sind, gebe es auch, so Maria Kless, Leiterin des Seniorenheimes. Die Einrichtung möchte eine möglichst hohe Impfquote bei den Bewohnern und Mitarbeitern erreichen. „Unser Ziel sind mindestens 70 Prozent, besser noch mehr. Nur dann erreichen wir einen weitreichenden Infektionsschutz, um die Verbreitung des Virus wirkungsvoll einzudämmen,“ sagt Elke Hammer-Kunze, stellvertretende Geschäftsführerin der AWO Westliches Westfalen.

Aufklärungsbögen, Anamnesebögen des RKI und DGK wurden laut AWO an alle Beschäftigten und Bewohner geschickt, die auf die Vorteile einer Impfung hinweisen. Die konkrete Aufklärung im Rahmen der Einwilligungserklärung erfolge abschließend durch den zuständigen Impfarzt.

Wann in der Einrichtung geimpft wird, gibt die AWO auch auf Bitten der zuständigen Behörden vorher öffentlich nicht bekannt. „Wie schnell jetzt in unseren Seniorenzentren geimpft wird und ob wir zu den allerersten Einrichtungen in der Gebietskörperschaft gehören, ist für uns nicht von so großer Bedeutung. Wir vertrauen darauf, dass die Bundesregierung nun schnell ausreichend Impfstoff beschaffen wird und dieser bei allen zügig zum Einsatz kommt,“ berichtet Elke Hammer-Kunze.

Wann es im Seniorenzentrum Villa Brökelmann mit den Impfungen losgeht, konnte am Wochenende noch nicht beantwortet werden.