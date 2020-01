Hemer. Bis jetzt werden zwei Kandidaten in Hemer bei der Bürgermeisterwahl um Stimmen werben. Neben Christian Schweitzer tritt Christa Kunze an.

Erfahren und mit wachsamem Blick auf die Schwächeren

Viele haben darauf gehofft, hätten aber nicht darauf gewettet, dass es noch einen Gegenkandidaten zu Christian Schweitzer für das Amt des Bürgermeisters geben würde. Jetzt hat die UWG am Donnerstagnachmittag die Katze aus dem Sack gelassen. Die Unabhängigen stellten Christa Kunze als ihre Bürgermeisterkandidatin vor und sorgen so dafür, dass die Hemeraner Bürger am 13. September doch noch eine echte Wahl erleben und nicht nur ein Name auf dem Stimmzettel steht.

Rechtswissenschaften in Bochum studiert

Seit zwölf Jahren ist der 32-jährige Christian Schweitzer bei der Stadt Hemer beschäftigt, kennt die Stadt mit ihren Stärken und Schwächen gut. Der Technische Beigeordnete hat sich in den letzten Jahren an die Verwaltungsspitze gearbeitet, doch steigt mit Christa Kunze eine Frau in den Ring, die ebenfalls sehr erfahren ist und verschiedene Führungspositionen inne hatte. Die 54-Jährige lebt mit ihrer Familie in Bönen und ist Mutter eines 19-jährigen Sohnes. An der Ruhr-Universität Bochum studierte sie Rechtswissenschaften. Nach ihrem Referendariat legte sie das zweite Staatsexamen ab und begann im Rechtsamt der Stadt Unna. Rechtsberatung und Prozessvertretung gehörten zu ihren Aufgaben, bereits dort sammelte sie als stellvertretende Amtsleiterin Führungserfahrung. Es folgte der Wechsel zum Märkischen Kreis als Leiterin der Stabsstelle Recht. Später übernahm Christa Kunze in einem Softwareunternehmen die Verantwortung für die Bereiche Personal und Recht. Nach einer kurzen Familienzeit wurde sie 2004 Fraktionsgeschäftsführerin der UWG im Kreistag.

Sicheres Agieren durchjuristischen Hintergrund

„Die politische Arbeit bereitet mir Freude, umso mehr, da ich durch meinen juristischen Hintergrund schnell und sicher agieren kann“, sagt Christa Kunze. Das Amt der Fraktionsgeschäftsführerin im Kreis reiche ihr nicht mehr. „Ich kann mehr und ich will mehr“, so die 54-Jährige. Hemer sei eine aufstrebende Stadt, die ihr gut gefalle, für die man aber noch mehr erreichen könne. Bei ihrer Vorstellung wurde deutlich, dass sie die Stadt als Ganzes sieht. Zum einen gehe es darum, unbedingt bürgerfreundlich zu sein, angefangen bei der „leichten Sprache“, die jeder verstehe. Bürger müssen sich wohlfühlen in ihrer Stadt, und da rückt Kunze ihre soziale Ader in den Fokus. In ihrem Blick seien alle Altersgruppen, vor allem aber auch behinderte, alte und kranke Menschen. Das Vorhaben des Netzwerks Demenz, in die Krankenhäuser zu gehen, begrüßt sie ausdrücklich. Inklusion dürfe nicht nur in der Schule stattfinden, Barrierefreiheit, in den Bereichen wo Kultur stattfindet, müsse selbstverständlich sein. „Das ist doch eine Art der Wertschätzung, diese Menschen brauchen den gesellschaftlichen Respekt“, so die Kandidatin.

Hemer brauche neue Gewerbegebiete und eine gute Infrastruktur, auch den Weiterbau der A 46. „In mir finden Sie übrigens einen Gegner des ewigen Anhebens der Grund- und Gewerbesteuer“, erklärt Christa Kunze, die zudem den Tourismus in der Stadt Hemer, die besondere Alleinstellungsmerkmale habe, fördern möchte. „Die Stadt als Netzwerk gestalten“, dafür setzt sich die 54-Jährige ein, die immer dafür ist, Lösungen gemeinsam zu erarbeiten.

Bis jetzt sind es also zwei Kandidaten, die um die Wählerstimmen kämpfen. Am 16. Juli läuft offiziell die Frist für weitere Bewerbungen um das Amt des Bürgermeisters der Stadt Hemer aus. Auch wenn es nicht mehr werden sollten – der Bürger hat schon jetzt die Wahl.