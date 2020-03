Erdbeben der Stärke „Zwieback“ und Schnürsenkel-Orgel

Lauter als gedacht – mit einem Stethoskop und einem Lautsprecher übertrug Joachim Hecker die Kaugeräusche einiger Kinder in der Stadtbücherei. Die Ergebnisse waren zum Schmunzeln.

Hemer. In Heckers Hexenküche zeigte WDR-Wissenschaftsredakteur Joachim Hecker spaßige Experimente in der Stadtbücherei.

Mit viel Energie und Begeisterung für die Wissenschaft hat Joachim Hecker einer vollen Stadtbücherei am Sonntag seine Experimente gezeigt. Der Redakteur der Wissenschaftsredaktion des WDR-Hörfunks brachte den Kindern bei „Heckers Hexenküche“ Näheres über Schallwellen, Stromkreise und andere wissenschaftliche Phänomene bei. Dabei band der seine Zuhörer in die Show mit ein und weckte so das Interesse der Kids.

Schon am vollbepackten Tisch in der Stadtbücherei konnte man erkennen, dass Joachim Hecker viel vor hat. Zwei Plastik-Frösche, zahlreiche Fläschchen, Becher und technische Geräte hatte er mitgebracht. Aber auch ein paar Süßigkeiten fanden ihren Platz in der „Hexenküche“.

Stromkreise mit Körperketteund Übertragung aus dem Kopf

Direkt zum Anfang der Show ging der Elektroingenieur auf eine Frage ein, die vielen besonders beim Abhören von Nachrichten auf den Nägeln brennt: „Warum hört sich meine Stimme auf einer Aufnahme ganz anders an?“ Hecker hatte dafür eine Erklärung: „Das Gerät nimmt nur einen Teil der Stimme auf“. Die eigene Stimme höre sich im Kopf deswegen anders an, weil man sie im Kopf besser hört.

Dies bewies er dann in einem Experiment. Mithilfe eines Stethoskops horchte er in die Köpfe einiger Kinder und Erwachsener hinein und spielte die Geräusche über Lautsprecher ab. Dabei legte er das Stethoskop auf den Hinterkopf der Versuchsperson.

Besonders für Amüsement sorgten die Geräusche, die die „Versuchskaninchen“ beim Kauen von Nüssen oder anderen knackigen Speisen erzeugten. „Spürt ihr, wie die Erde bebt. Das ist ein Erdbeben der Stärke Zwieback“, scherzte er, als er die Geräusche aus dem Kopf eines erwachsenen Zuschauers über die Lautsprecher übertrug. Zu Hause nachmachen könne man das Experiment, in dem man direkt mit dem Ohr anstelle eines Stethoskopes am Hinterkopf lauscht.

Auch der Leitung von Strom widmete Joachim Hecker ein Segment seiner Show. Dabei hielten sich er und einige Kinder zum Beispiel gegenseitig an den Ohrläppchen oder anderen Körperteilen fest, um einen Stromkreis zu erzeugen. „Siehst du, dein Ohrläppchen leitet Strom“, kommentierte Hecker dies mit großen Augen. Die Erklärung: Der Körper besteht zu großen Teilen aus Wasser, welches den Strom leitet. Dies zeigte er auch mithilfe seiner „Schnürsenkel-Orgel“. Dabei spielte er mit eine Strommessgerät, das beim Schließen des Kreislaufes einen Ton abgibt, auf einem nassen Schnürsenkel.

Kinder reagieren begeistertauf Heckers Experimente

Wasser spielte auch bei den Ballon-Experimenten des gebürtigen Mainzers eine Rolle. Kommt ein Luftballon mit Feuer in Berührung, platzt er. Füllt man den Ballon jedoch mit Wasser, platzt er nicht.

Insgesamt reagierten die Kinder mit Begeisterung auf die spaßige Experimentier-Show des Mannes mit der grünen Jacke. Oft folgte auf die Frage „Wollt ihr noch ein Experiment sehen?“ ein begeistertes „Jaaa!“ von den Kindern. Die ein oder andere verteilte Süßigkeit sorgte ebenso für Motivation.