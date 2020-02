Spielplatz Entwürfe für den Generationenplatz in der Geitbecke

Hemer. Die Planungsphase für den Spiel- und Begegnungspark Geitbecke steht kur vor dem Abschluss. Um die entsprechenden Entwürfe vorzustellen, lädt die Stadt Hemer alle interessierten Bürgerinnen und Bürger am Mittwoch, 19. Februar, um 16 Uhr in die Kindertageseinrichtung St. Peter und Paul ein. Nach der Bürgerbeteiligungsaktion, bei der Kinder und Eltern dazu befragt wurden, womit sie gerne auf dem Spielplatz für alle Generationen im Neubeugebiet Geitbecke spielen und was für einen spannenden Aufenthalt benötigt wird, werden eine Landschaftsarchitektin und die Stadt Hemer die Ergebnisse vorstellen.