Wenn Iris Brockmeyer sagt, die Felsenmeerschule sei ihr Leben, dann glaubt man ihr das aufs Wort. Zusammen mit Falk Hamm und Doris Schwarz schied sie nun aus dem Vorstand des Fördervereins der Felsenmeerschule aus. Alle drei waren zunächst beim LWL in der Felsenmeerschule beschäftigt, Falk Hamm als langjähriger Schulleiter, Doris Schwarz im Sekretariat und Iris Brockmeyer zunächst als Therapeutin und dann als Lehrerin. Sie ist ein Gründungsmitglied und erinnert sich, als sei es gestern gewesen: „In einer kleinen Kneipe in Wimbern haben wir den Förderverein gegründet“, sagt sie und ist dankbar für 44 tolle Jahre im Einsatz für die Schule. Alle drei wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt.

Der richtige Zeitpunktzum Verabschieden

Bei der Jahreshauptversammlung wurde das Trio verabschiedet, das war für alle ein sehr emotionaler Augenblick. „Der neue Vorstand hat uns so viel Wertschätzung entgegengebracht, das war einfach toll“, freut sich Iris Brockmeyer. Sie ist der Ansicht, dass es jetzt genau der richtige Augenblick sei, das Zepter an junge Leute zu übergeben, denn es sind tatsächlich nun vier Elternteile im Vorstandsteam. „Wir haben es lange Zeit trotz aller Bemühungen nie geschafft, Eltern für diese Aufgabe zu begeistern“, so die 70-Jährige. Der Verein hat aktuell 240 Mitglieder.

Über vier Jahrzehnte sind eine lange Zeit, da ist viel passiert. Iris Brockmeyer erinnert sich an viele Kämpfe, die der Förderverein ausgefochten habe.

Die Anschaffung und die Unterhaltung der Schulbusse sei immer ein großes Thema gewesen, sagt sie und fügt hinzu: „Es gab so unglaublich viele tolle Momente. Unter anderem auch die Klassenfahrten, die den Kindern so viel gebracht haben. Da haben wir immer dafür gesorgt, dass jedes Kind auch wirklich mitfahren kann“. Der Förderverein habe immer viel bewirkt, und das vor allem auch, weil der Vorstand die letzten zehn Jahre „fantastisch, vertrauensvoll und gleichgesinnt“ zusammengearbeitet und immer eine gemeinsame Lösung gefunden habe. „Und es war immer schön, die Spender auch persönlich zu treffen und Danke zu sagen“, so die langjährige Beisitzerin.

Der neue Vorstand rund um den neuen Vorsitzenden Marc Crowley steigt nun ein in seine Arbeit. Als 2. Vorsitzende fungiert Christina Sülberg, Kassenwartin ist Barbara Wiedemann und zu Beisitzern wurden Kerstin Hillebrand, Alexandra Elbers und Dietmar Finger gewählt. Ohne die drei Ehrenmitglieder, aber haben Unterstützung zugesagt.

„So wollen Frau Schwarz und ich nächstes Jahr wieder die Einladungen für die Eltern fertigmachen, beim Kaffee natürlich“, so Iris Bockmeyer, die sich sicher ist, dass alle drei den Kontakt zum Förderverein und der Schule halten. „Wir haben auch immer noch Kontakt zu früheren Schülern. Ich freue mich immer sehr, wenn sie treffe“, so die Hemeranerin.