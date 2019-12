Einzigartige Einblicke in ältesten Bergbau

Es ist ein historischer Schatz, der nie gehoben werden kann, den bislang nur erfahrene Forscher betreten haben: Unter dem Felsenmeer befindet sich ein riesiges Höhlensystem, geschaffen von Menschenhand. In einem einzigartigen Projekt soll dieser nachgewiesene älteste Tiefbergbau Westfalens nun sichtbar gemacht werden. „Wir werden Schätze, die bislang kaum ein Mensch zu Gesicht bekommen hat, an die Oberfläche holen“, freut sich Bürgermeister Michael Heilmann.

Wenn alles klappt, dann werden Felsenmeer-Besucher ab 2022 auf ihrem Smartphone dreidimensional erleben können, wie es direkt unter ihnen aussieht. Bis dahin steht allerdings noch viel unter- und überirdische Arbeit an und muss vor allem auf beantragte Fördermittel gewartet werden.

360 Millionen Jahrealtes Kalkmassiv

Bürgermeister Michael Heilmann und Wolfgang Hänisch von der Speläogruppe Sauerland stellen das Projekt im Felsenmeer vor Foto: Ralf Engel / Iserlohner Kreisanzeiger und Zeitung

Lange Zeit wurde das Felsenmeer vor allem als verwitterte Karstlandschaft wahrgenommen. Das 360 Millionen Jahre alte Kalkmassiv, Auswaschungen und Einstürze wurden als geologische Ursache für die bizarren Felsformationen vermittelt, wenn man nicht an die Sage vom Riesen Wupper und den Zwergen glauben wollte. Als historische Stätte des Bergbaus ist das seit 1962 eingetragene Naturschutzgebiet in der Öffentlichkeit weniger bekannt. Das änderten erst die Forschungen der Speläo-Gruppe Sauerland und der Arbeitsgemeinschaft Höhle und Karst.

Die älteste historische Überlieferung über den Bergbau stammt aus dem Jahr 1688, als der Bergbau wieder in Betrieb genommen wurde. Ab 1982 konnte im Forschungsprogramm der Speläo-Gruppe nachgewiesen werden, dass der Großteil der Hohlräume durch viel früheren Bergbau entstanden ist. „Es ist der nachweislich älteste Tiefbau in NRW“, sagt Höhlenforscher Wolfgang Hänisch. „Wir müssen uns wohl vom überkommenen Bild des Felsenmeers in Hemer trennen: Es kann nicht mehr von eingestürzten Höhlen die Rede sein. Vielmehr müssen wir davon ausgehen, das in Hemer vor 1000 Jahren hochwertiges Eisenerz nahe der Oberfläche abgebaut worden ist“, stellte er beim Werkstattgespräch „Bergbau im Sauerland“ der Historischen Kommission des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) fest. Durch eine Radiokarbonanalyse konnten Fundstücke auf das 9. Jahrhundert datiert werden.

2006 wurde das Felsenmeer als „Nationaler Geotop“ ausgezeichnet. Erst 2017 wurde es von der Stadt Hemer als Bodendenkmal eingetragen. Jetzt sollen die Spuren des mittelalterlichen Bergbaus hervorgehoben werden. In Kooperation mit der Speläo-Gruppe Sauerland und den Archäologen des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe ist ein Förderantrag für das Programm „HeimatZeugnis“ des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW gestellt worden. Über eine 3D-Vermessung und die digitale Aufbereitung der Daten soll mithilfe einer pädagogisch konzipierten App die unterirdische Höhlenwelt beim Darüberlaufen sichtbar gemacht werden.

Die Daten dafür müssen erst aufwendig unter der Erde erfasst werden. Die Höhlenforscher haben die begehbaren Gänge zwar vermessen, doch jetzt sollen dreidimensionale Digitalkameras eingesetzt werden. „Wir müssen wieder in Ecken, in denen wir jahrelang nicht waren“, sagt Hänisch über die anstehende Forschungsarbeit per Laserscan. Bis zu 40 Meter geht es in die Tiefe, mancher Bergbauschacht hat bis zu acht Etagen. Allein die Digitalkamera ist ein großer Kostenpunkt für das auf 200.000 Euro bezifferte Projekt.

Betreten werden können die Höhlen nur in der Fledermausfreien Zeit zwischen April und Oktober, so dass die Speläo-Gruppe für die Aufnahmen und Datensammlung zwei Jahre benötigen wird. Die Daten werden dann durch eine Softwarefirma aufbereitet, sollen als App und dreidimensionaler Film zur Verfügung stehen. „Wir werden das Felsenmeer als Schmuckstück bereichern, einen neuen touristischen Magneten bieten“, zeigt sich der Bürgermeister begeistert. Verbunden werden könne dies auch mit einer 3D-Präsentation in der Stadtbücherei im Rahmen des Regionale-Projekts.

Stadt hofft nunauf Fördermittel

Zudem sollen auf geeigneten Abschnitten Wege, Schutzmaßnahmen und Sitzgelegenheiten erneuert und Informationspunkte eingerichtet werden. Das Projekt umfasst räumlich zunächst einen Teilabschnitt des Felsenmeeres hauptsächlich zum Thema Bergbau, weitere Informationen zur Geologie und zum Naturraum werden ergänzt. Die Stadt hofft nun auf eine 80-prozentige Förderung. Der Rat hat den Eigenanteil von 40.000 Euro vorbehaltlich der Zuschüsse genehmigt.