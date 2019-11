Hemer. Das Weihnachtskonzert des Orchestervereins Hemer findet am 3. Advent im Grohe-Forum statt.

Einstimmung auf das Weihnachtsfest

Eine wunderbare Tradition ist das beliebte Weihnachtskonzert des Orchestervereins Hemer in Zusammenarbeit mit Kultur in Hemer und dem Sauerlandpark. Am 3. Advent, 15. Dezember, ist es wieder soweit. Das Konzert beginnt um 17 Uhr im Grohe-Forum, Einlass ist ab 16.15 Uhr. Ab 15 Uhr bietet die Hemeraner Initiative „Iss Mit“ im Foyer wieder Kaffee, Waffeln und Kuchen an. Die musikalische Gesamtleitung hat der Dirigent des Orchesters Martin Niedzwiecki.

Frauenchor „Querbeet“ gestaltet Programm mit

Nachdem in den vergangenen Jahren viele bekannte und beliebte Chöre erfolgreich mitgewirkt haben, konnte auch in diesem Jahr ein Gast-Chor gewonnen werden. Diesmal wird der Frauenchor „Querbeet“ aus Herdecke unter der Leitung von Heike Baumgart das Konzert mit weihnachtlichen und weltlichen Werken mitgestalten. Der Orchesterverein mit seinem großen Blasorchester bietet ein musikalisch breitgefächertes Programm. Unter anderem werden der Konzertwalzer „Die Schlittschuhläufer“ von Emil Waldteufel, die Pop-Ballade „Hallelujah“ von Leonard Cohen mit Chor und Orchester gespielt sowie „Lenas Song“, ein Lied aus dem Film „Wie im Himmel“ mit Anna Piltz und Solo-Gesang, einfühlsam begleitet vom Orchester. Musikalische Höhepunkte sind sind unter anderem die Ouvertüre „Feodora“ von Tschaikowsky die „New Baroque Suite“ von Ted Huggens und „Alpine Inspirations“ von Martin Scharnagl.

Aber auch klassische Weihnachtslieder und natürlich andere bekannte, beliebte Lieder zum Mitsingen sind im Programm enthalten. Der Vorverkauf ist bereits eröffnet.