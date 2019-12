Hemer. Klaus Ossenberg freut sich über Edeka-Einkaufsgutscheine in Höhe von 250 Euro.

Einkaufsgutscheine für Klaus Ossenberg

Mit einem Lächeln auf den Lippen betritt Klaus Ossenberg aus dem Ortsteil Ihmert am Donnerstag das Edeka Frischecenter Grebenstein. „Bin ich hier richtig“, fragt er. Klaus Ossenberg ist absolut richtig, denn er ist der glückliche Gewinner von Einkaufsgutscheinen im Wert von 250 Euro, die er aus den Händen von IKZ-AV-Verkaufsleiterin Julia Steiner (re.) und Marktleiterin Sabine Reichold entgegennimmt. Vor dem geschmückten Weihnachtsbaum, der auf der Verkaufsfläche ein toller Blickfang ist, strahlen die Drei um die Wette.

Dass Klaus Ossenberg beim Nikolaus-Gewinnspiel unserer Zeitung tatsächlich Glücksgöttin Fortuna auf seiner Seite hatte, freut den 80-Jährigen sehr. „Ich habe doch noch nie etwas gewonnen“, sagt er. Was er genau davon einkauft oder vielleicht als Extra besorgt, das weiß er noch nicht. Da falle ihm schon was ein, so der Ihmerter.